Pixel Watch 4:ssä on käytössä Qualcommin vasta julkaistu Snapdragon W5 Gen 2 ja kellomaailman ensimmäinen kupera näyttö, joka lisää käytettävää näyttöpinta-alaa 10 % ja pienentää reunuksia 16 %.

Google piti eilen Made by Google -julkaisutilaisuuden, jossa se julkaisi uuden sukupolven Pixel-puhelimet ja muita uutuuksia. Tässä uutisartikkelissa keskitymme uuteen Pixel Watch 4 -kelloon ja uusiin kuulokkeisiin.

Pixel Watch 4 on Googlen mukaan paitsi suurin kellopäivitys yhtiöltä tähän asti, myös kokonaan uudelleen suunniteltu. Pixel-kellot ovat tulleet tunnetuiksi erittäin kaarevasta lasistaan, mutta nyt uuden Actua 360 -näytön myötä myös itse näyttöpaneeli on kupera. Se mahdollistaa yhtiön mukaan 10 % suuremman käytettävän näyttöalan ja 16 % pienemmät reunukset. Näyttö on myös 50 % aiempaa kirkkaampi 3000 nitin maksimikirkkaudellaan.

Kelloon on nyt rakennettu sisään tuki Gemini-tekoälyavustajalle, jota hyödynnetään paitsi yleisenä tekoälyavustajana, myös esimerkiksi terveysvalmentajana. Kellossa on myös aiempaa tarkempi unen seuranta, ihon lämmönseuranta ja uusia urheilutiloja. Se osaa myös tunnistaa, mikäli käyttäjän syke syystä tai toisesta pysähtyy.

Pixel Watch 4:n sisällä sykkii vasta julkaistu Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 -järjestelmäpiiri terästettynä Googlen uudella tekoälykiihdytykseen suunnitellulla apuprosessorilla. Uusi alusta mahdollistaa myös itsenäisen satelliittiyhteyden hätätapauksiin. Satelliittiyhteydet ovat käytössä vain kellojen LTE-versioissa. Uudessa Pixel-kellossa on panostettu nyt myös aavistus korjattavuuteen; näyttö ja akku ovat vaihdettavissa ilman, että koko kelloa tarvitsee heittää SER-jätteeseen.

Uusille Pixel Watch -kelloille luvataan 25 % pidempää akkukestoa, eli 30 tuntia 41 mm:n versiolle ja 40 tuntia 45 mm:n versiolle. Erillisellä akunsäästötilalla 41 mm:n version kerrotaan yltävän kahden ja 45 mm:n version kolmen päivän akkukestoon. Latausportti on siirretty kellon kylkeen ja mukana tuleva uusi Quick Charge Dock lataa akut 25 % aiempaa nopeammin, luvaten 0-50 % kestävän vain vartin.

Värivaihtoehtoja ovat 41 mm:lle Polished Silver Aluminum / Iris, Champagne Gold Aluminum / Lemongrass, Polished Silver Aluminum / Porcelain ja Matte Black Aluminum / Obisidian, kun 45 mm:n versiolla on maltillisemmin vain Polished Silver Aluminum / Porcelain, Matte Black Aluminum / Obisidian ja Satin Moonstone Aluminum / Moonstone.

Google julkaisi tapahtumassa myös uudet Pixel Buds 2a -kuulokkeet. Niiden kerrotaan lainaavan ideoita Pixel Buds Pro 2 -kuulokkeista ja kehutaan olevan aiempia A-sarjalaisia pienemmät ja kevyemmät. IP54-suojattu rakenne pitää kuulokkeet turvassa myös rajummassa urheilussa tai sadekelillä. Niiden sisällä on Pro 2 -kuulokkeista tuttu Tensor A1 -piiri, joka pitää huolen aktiivisesta melunpoistosta. Kuulokkeille luvataan 7 tuntia soittoaikaa melunpoisto käytössä ja latauskotelosta irtoaa vielä 20 tuntia lisää. Yhtiö esitteli tilaisuudessa myös uuden Moonstone-värin Pixel Buds Pro 2 -kuulokkeille.

Pixel Watch 4 -kellot ja Pixel Buds 2a -kuulokkeet ovat ennakkotilattavissa välittömästi ja niiden toimitukset aloitetaan Pixel 10 Pro Foldin tavoin 9. lokakuuta. Pixel Watch 4 on hinnoiteltu 41 mm:n koossa alkaen 399 ja 45 mm:n versiona alkaen 449 euroon. Pixel Buds 2a -kuulokkeet on hinnoiteltu 149 euroon ja niiden värivaihtoehdot ovat Iris ja Hazel.

Lähde: Google