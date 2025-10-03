Täkäläisillä markkinoilla paremmin tunnetun OnePlussan emoyhtiö tuo ensin myyntiin Reno14 5G- ja Reno14 F 5G -mallit sekä myöhemmin tänä vuonna Find-huippumallit.

BBK Elecronics oli aiemmin useamman merkittävän puhelinvalmistajan emoyhtiö, mutta vuonna 2021 se uudelleen järjesteli toimintojaan ja irrotti puhelinbrändinsä Oppon ja Vivon alle. Sittemmin alkuperäisen emoyhtiön toiminta on lopetettu kokonaan. Oppon alla toimivat OnePlus ja Realme ja Vivon alla iQOO. Suomessa merkeistä on toiminut millään merkittävällä tasolla vain OnePlus.

Nyt tilanteeseen tulee muutos, sillä Oppo on ilmoittanut laajentavansa toimintaansa omalla merkillään pohjoismaihin, tai tarkemmin Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Se kertoo laajentumisen olevan osa suurempaa globaalia laajenemista ja olevansa sitoutunut kehittämään toimintaansa aluekohtaisesti. Yhtiön toimitusjohtaja Jeremy Geng kertoo pohjoismaiden olevan sille tärkeä markkina-alue, jossa se tulee toimimaan paikallisesti tuodakseen kuluttajille uusia tuotekokemuksia ja yhtiö aikoo sopia myös kumppanuuksia paikallisten toimijoiden kanssa.

Oppo tuo heti alkuun saataville aiemmin tänä vuonna julkaistut Reno14 5G- ja Reno14 F 5G -puhelimet sekä myöhemmin tänä vuonna se tuo saataville myös Find-sarjan huippumallit. Pidemmällä aikavälillä yhtiön on tarkoitus tuoda koko puhelin- ja IoT-tuotevalikoimansa täkäläisille markkinoille.

Reno14 5G on 6,59” 2760×1256-resoluution ja 120 hertsin AMOLED-näytön ympärille rakentuva puhelin. Näytön PWM-himmennys toimii jopa 3840 Hz:n taajuudella ja näyttö tukee HDR10+-standardia ja yltää 1200 nitin HBM- ja 600 nitin tyypilliseen kirkkauteen. Puhelimen sisällä sykkii MediaTekin Dimensity 8350, jonka tukena on konfiguraatiosta riippuen 8-16 Gt muistia ja 256 Gt – 1 Tt tallennustilaa.

Puhelimen kolmoistakakamera on varustettu 50 megapikselin OIS-vakautetulla pääsensorilla, 50 megapikselin OIS-vakautetulla telekameralla ja 8 megapikselin ultralaajakulmalla. Selfiekamera on tarkkuudeltaan 50 megapikseliä. Puhelin tukee Wi-Fi 6e:tä, Bluetooth 5.4:ää ja yleisimpiä paikannuspalveluita. Akun kapasiteetti on 6000 mAh ja se tukee maksimissaan 80 watin SuperVOOC-pikalatausta, 13,5 watin USB-PD-latausta ja kykenee lataamaan muita laitteita 33 watin PPS-pikalatauksella.

Reno14 F 5G rakentuu puolestaan 6,57” 2372×1080-resoluution ja 120 hertsin AMOLED-näytönm ympärille, joka yltää tyypillisesti 600 nitin ja 1400 nitin HBM-kirkkauteen. Puhelimen sydämenä toimii Qualcommin Snapdragon 6 Gen 1 -järjestelmäpiiri, jonka tukena on 8 tai 12 Gt muistia ja 256-512 Gt tallennustilaa.

Puhelimen kolmoistakakamerasta löytyy 50 megapikselin OIS-vakautettu pääsensori, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makrokamera. Selfiekamera on tarkkuudeltaan 32 megapikseliä. Se tukee WiFi 5- ja Bluetooth 5.1 -standardeja ja yleisimpiä paikannuspalveluita. Akun kapasiteetti on samat 6000 mAh, mutta pikalataus toimii maksimissaan 45 watin nopeudella (USB-PD, QC 2.0) ja käänteinen lataus 44 watin (PPS) nopeudella.

Oppo kehuu molempien puhelinten tukevan Splash Touch- ja Glove Mode -toimintoja, eli ne toimivat niin märkinä kuin hanskat kädessä. Puhelimet ovat IP66, IP68- ja IP69-suojattuja. Molemmat tukevat myös yhtiön tekoälyominaisuuksia, kuten AI Motion Photo 2.0:aa ja kuvanmuokkausohjelmassa AI Recompose-, AI Perfect Shot-, AI Eraser-, AI Reflection Remover-, AI Clarity Enhancer- ja AI Unblur -toimintoja. Puhelukäyttöön löytyy puolestaan AI Call Summary, joka nauhoittaa ja tiivistää puhelun sisällön haluttaessa. Molemmissa on käytössä Android 15 -pohjainen ColorOS 15 -käyttöliittymä ja niille on luvattu 5 vuoden käyttöjärjestelmä- ja 6 vuoden tietoturvapäivitykset.

Oppo Reno14 5G tulee saataville helmiäishohtoisena Opal White- ja Luminous Green -väreissä alkaen 549 euron hintaan. Myös Reno14 F käyttää helmiäishohtovärejä ja vaihtoehtoina ovat Opal Blue ja Luminous Green 399 euron lähtöhintaan.

Lähde: Lehdistötiedote