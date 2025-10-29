Supertietokoneista viisi tullaan sijoittamaan Yhdysvaltain energiaministeriön Argonne National Laboratoryyn ja kaksi Los Alamos National Laboratoryyn.

NVIDIA on ilmoittanut tehneensä sopimuksen yhteensä seitsemästä uudesta supertietokoneesta Yhdysvaltain energiaministeriön (DoE, Department of Energy) kanssa. Supertietokoneet tulevat käyttöön DoE:n Argonne National Laboratoryssä ja Los Alamos National Laboratoryssä. NVIDIA tekee projektissa yhteistyötä ainakin Oraclen ja HPE:n kanssa.

Solsticeksi ristitty tietokone tulee sisältämään jopa 100 000 Blackwell-arkkitehtuurin kiihdytintä. Equinoxiksi nimetty supertietokone tulee puolestaan perustumaan 10 000 Blackwell-kiihdyttimeen ja sen odotetaan tulevan käyttöön jo ensi vuoden aikana. Molemmat supertietokoneista sijoitetaan Argonneen ja ne tulevat tarjoamaan yhteensä 2200 eksaFLOPsia tekoälylaskentatehoa tarkemmin määrittelemättömällä tarkkuudella.

Argonneen tullaan rakentamaan myös supertietokoneet Tara, Minerva ja Janus. Näistä palvelimisista ei valitettavasti kerrottu vielä sen enempää tietoja.

Los Alamosiin tullaan puolestaan rakentamaan Mission- ja Vision -supertietokoneet, jotka tulevat perustumaan Vera Rubin -alustaan ja NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand -verkkoratkaisuun. Supertietokoneet tulee valmistamaan HPE. Missionin odotetaan tulevan käyttöön vuoden 2027 aikana, mutta Visionin aikataulusta ei ollut mainintaa.

Lähde: NVIDIA