Acer eKinekt BD 3 -kuntopyörä kykenee tuottamaan 60 RPM:n kierrosnopeudella pyöräillessä tunnin aikana 75 wattia sähköä.

Acer on esitellyt CES-messuilla eKinekt BD 3 -nimellä kulkevan pöydällä varustetun kuntopyörän, joka hyödyntää polkemistehon sähköntuotantoon. Valmistajan mukaan pyörä on valmistettu kierrätysmuovista ja tarjoaa säädettävän istuimen sekä pöydän korkeussäädön. Pöytäosassa on tarjolla USB-portteja sekä juomateline.

Mitä kovempaa käyttäjä pyörällä polkee, sitä enemmän eKinekt BD 3 kykenee tuottamaan virtaa. Acerin mukaan 60 RPM:n nopeudella polkeminen tuottaa 75 watin tehon, eli tunnin polkemisella voi saavuttaa 75 Wh sähköä puhelimen tai tietokoneen lataamiseen. Pyörän asento on myös säädettävissä erikseen harjoittelu- ja työtilojen välillä, joista jälkimmäinen siirtää pöytää lähemmäs käyttäjää ja nostaa siten asentoa pystymmäksi tehden työskentelystä mukavampaa.

Acer eKinekt BD 3:n myynti alkaa Yhdysvalloissa kesällä 2023 999 dollarin suositushintaan.

