300 hertsiin yltävä Nitro XV272U KF on DisplayHDR 600 -sertifioitu ja se tukee FreeSync Premium Pro -teknologiaa.

Predator-sarjan uutuuksien lisäksi next@acer-tapahtuman mielenkiintoista antia oli uusi Nitro XV2 -sarjan XV272U KF -pelinäyttö. Uutuus on suunniteltu paitsi tietokone, myös konsolipelaajat huomioiden.

Acer Nitro XV272U KF on varustettu 27-tuumaisella 2560×1440-resoluution IPS-paneelilla, jonka luvataan yltävän jopa 300 hertsin virkistystaajuuteen. Vaihtelevan virkistystaajuuden osalta on tuettuna Adaptive-sync FreeSync Premium Pro -sertifioinnilla. Konsolikäytössä näyttö tukee parhaimmillaan 120 hertsin virkistystaajuutta 4K-resoluutiolla.

Näytön paneeli on 8-bittinen ja se hyödyntää Hi-FRC-teknologiaa kattaakseen 90 % DCI-P3-väriavaruudesta. Väritarkkuudeksi kerrotaan esikalibroituna Delta E<1 ja Acer ColorSense-teknologia sovittaa värilämpötilan ympäristön mukaan. Näytön maksimikirkkaus on oletuksena 350 nitiä, mutta HDR-tilassa 600 nitiä ja se on DisplayHDR 600 -sertifioitu. Paneelille luvataan 1 ja joissain tilanteissa jopa vain 0,5 millisekunnin G2G-vasteaika ja 100 000 000:1 dynaaminen kontrasti.

Näytön I/O-paneelista löytyy kaksi HDMI 2.1 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä, USB Type-C (max. 65 watin tehonsyöttö).

Nitro XV272U KF tulee saataville tämän vuoden lopulla 979 euron suositushintaan.

Tapahtumassa julkaistiin myös uusia Vero-sarjan ympäristöystävällisiä tuotteita. Vero-sarjan valmistuksessa hyödynnetään kierrätysmuoveja ja niiden pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätettäviä. Panostus vihreyteen näkyy yhtiön mukaan myös sarjan laitteiden huollettavuudessa, sillä ne on suunniteltu helposti purettaviksi ja päivitettäviksi eteenpäin.

Sarjaan julkastiin Acer Aspire Vero ja TravelMate Vero -kannettavat, joiden rungoista 30 % on kierrätysmuovia, NUC-kokoluokan Veriton Vero Mini -pöytätietokone, joka rungosta 25 % on kierrätysmuovia sekä 27” Vero BR277 FullHD-näyttö, joka on ansainnut kylkeensä Energy Star-, TCO- ja EPEAT -ympäristösertifikaatit.

Acer Aspire Vero tulee saataville vielä tämän vuoden aikana alkaen 699 euron suositushintaan, kun TravelMate Vero seuraa perässä ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 929 euron lähtöhintaan. Vero VR277 -näytön ja Veriton Vero Mini -tietokoneen hintoja tai julkaisuaikatauluja ei paljastettu vielä.

Lisäksi yhtiö kertoi Acer Earthion -ympäristöohjelmastaan, jonka avulla koko konserni on onnistunut vähentämään yhtiön hiilidioksidipäästöjä peräti 60 %. Yhtiön seuraava tavoite on siirtyä täysin uusiutuvan energian käyttöön vuoteen 2035 mennessä.

Acer Nitro XV2 -tuotesivut, Aspire Vero -tuotesivut, TravelMate Vero -tuotesivut, Veriton Vero Mini -tuotesivut, Vero BR277 -tuotesivut