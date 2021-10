IP32-luokitus lupaa suojata tippuvilta pisaroilta, mutta uimaan näppäin kainalossa ei kannata lähteä.

Oheislaitevalmistaja SteelSeries on julkaissut uuden TKL-kokoluokan pelinäppäimistön. Yhtiön mukaan Apex 3 TKL on maailman ensimmäinen nesteeltä suojattu TKL-pelinäppäimistö, joskin heti ensi alkuun on mainittava, että kyse on vain IP32-tason suojauksesta. IP32-taso merkitsee suojausta yli 2,5 mm:n objekteilta ja tippuvalta vedeltä. Käytännössä SteelSeries lupaa sen suojaavan ”jokapäiväisiltä onnettomuuksilta” kuten veden läikkymiseltä.

SteelSeries Apex 3 TKL on minimalistisesti muotoiltu ja kuten kokoluokkaan kuuluu, näppäimistössä ei ole lainkaan oikean laidan numeronäppäimistöä. Näppäimistössä ei ole käytössä mekaanisia kytkimia, vaan kumikupuihin perustuvat SteelSeries Whisper-Quiet Switches -kytkimet. Niiden luvataan kestävän 20 miljoonaa painallusta. Näppäimistön oikean yläkulman kaaresta löytyy klikattava äänenvoimakkuusrulla ja ohjelmoitava mediapainike.

Pelinäppäimistön kenties tärkein ominaisuus eli RGB-valaistus on toteutettu näyttävästi valon hajottavilla muovikuorilla. Valaistus on jaettu kymmeneen erikseen ohjattavaan alueeseen ja ohjaus tapahtuu luonnollisesti yhtiön omalla SteelSeries Engine -sovelluksella.

Apex 3 TKL saapuu myyntiin välittömästi ja sen suositushinta Euroopassa on 54,99 euroa. Näppäimistöstä on saatavilla myös pohjoismainen näppäinasettelu.

Lähde: SteelSeries