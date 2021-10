Acer julkaisi Predator-sarjaan uusia pelitietokoneita, projektoreita ja pelipöydän

Tietokonejätti Acer tykittänyt tänään next@acer-tapahtumassaan julki uutta verta Predator-pelituotesarjaan useammalle rintamalle. Orion 7000 -sarjan pelitietokoneiden lisäksi yhtiö esitteli sarjaan uusia […]

Tietokonejätti Acer tykittänyt tänään next@acer-tapahtumassaan julki uutta verta Predator-pelituotesarjaan useammalle rintamalle. Orion 7000 -sarjan pelitietokoneiden lisäksi yhtiö esitteli sarjaan uusia peliprojektoreita ja pelipöydän.

Predator Orion 7000 -sarja sisältää yhtiön lippulaivatason valmiskokoonpanot huippukomponentein, joista osaa ei ole edes julkaistu vielä virallisesti. Järjestelmän sydämenä sykkii parhaimmillaan Intelin 16-ytiminen ja 24 säiettä samanaikaisesti suorittava 12. sukupolven Core i9 -prosessori. 120 mm:n AIO-nestejäähdytyksellä varustetun prosessorin tukena on parhaimmillaan 64 Gt DDR5-4000-muistia ja NVIDIAn GeForce RTX 3090 -näytönohjain.

Kokoonpanoon voi valita parhaimmillaan kaksi PCIe 4.0 NVMe M.2-SSD:tä, kaksi 3,5” SATA-kiintolevyä ja siitä löytyy USB 3.2 Gen 2 Type-C -liitäntäinen kehikko ulkoisia asemia varten. Ulkomaailman kanssa kommunikoidaan Intel Killer 2.5G LAN -verkkokortin tai langattomalla Wi-Fi 6E -ohjaimella.

Koteloa ei ole suunniteltu nykytrendien mukaan ilmanvaihdon ehdoilla, vaan sekä kotelon kylki että etupaneeli ovat lasia. Kahdelle 140 mm:n Predator FrostBlade 2.0 -tuulettimelle ilmaa syötetään etupaneelin sivuilta ja ulos ilmaa puhalletaan kotelon takapäästä 120 mm:n FrostBlader 2.0 -tuulettimella. ARGB-valaistusta hallitaan PredatorSense-sovelluksella ja sitä löytyy tuuletinten lisäksi etupaneelin Predator-logosta. Kyljen lasipaneeli on EMI-hyväksytty ja koko kotelo on suunniteltu purettavaksi ilman työkaluja.

Predator GD711 on puolestaan pelaamiseen suunniteltu 4K-tarkkuutta tukeva LED-älyprojektori sisäänrakennetulla sovelluskaupalla. Acer ei ole vaivautunut listaamaan projektorin teknisiä ominaisuuksia tarkasti verkkosivuillaan tai tiedotteessaan, mutta ilmeisesti 4K-resoluutio on tuettuna vain 60 Hz:n virkistystaajuudella, kun 1080p-resoluutiolla ylletään konsoleilla 120 ja tietokoneella 240 hertsiin asti. Projektori tukee myös vaihtelevaa virkistystaajuutta. Sen lampulle luvataan 4000 luumenin kirkkaus. GM712 on ominaisuuksiltaan muutoin identtinen, mutta siinä on käytössä 3600 luumenin perinteinen lamppu.

Predator-pelipöytä on varustettu 55-tuumaisella pöytälevyllä, johon voi valita joko hiilikuitupinnan tai Predator-hiirimattopinnan. Se on varustettu juomatelineellä, kuuloketelineellä, peliohjaintelineellä sekä kaksilla läpivienneillä kaapelireitityksille. Pöydän tarkat mitat ovat 140 x 60 x 75 cm ja sen luvataan kestävän 120 kg:n painoa.

Acer Predator Orion 7000 -pelitietokoneet tulevat saatavilla tammikuussa 2022 ja niiden lähtöhinta on veroineen 2499 euroa. GD711-projektorin saa omakseen 1299 euron ja GM712:n 1149 euron suositushinnoin ja ne tulevat saataville kuluvan vuoden lopulla. Pelipöydän suositushinta tai julkaisuaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Predator Orion 7000 -tuotesivut, GD711-tuotesivut, GM712-tuotesivut, Predator-pelipöydän tuotesivut