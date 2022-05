Acerin Swift-sarja päivittyy uudella Swift 3 OLED -mallilla, kun Spin-sarjaan saatiin sekä uusi Spin 3 että Spin 5.

Acer on julkaissut uusien pelikannettavien lisäksi myös muita uutuustuotteita eri kategorioihin. Mukaan mahtuu niin mielenkiintoisia SpatialLabs-näyttöjä kuin kannettavia Chromebookeista Swift-sarjan OLED-näytölliseen tehokannettavaan.

Acer SpatialLabs View ja View Pro ovat ainakin ominaisuuslistaustensa perusteella identtisiä laitteita, lukuun ottamatta jälkimmäisen tukea 100 x 100 mm:n VESA-kiinnitykselle. Erot lienevätkin ohjelmistoissa ja View on suunnattu viihteen kuluttajille, kun View Pron mukana tulee esimerkiksi lukuisia ammattilaissovelluksia tukeva Spatial Labs Model Viewer.

Molemmissa on 3840×2160-resoluution paneeli, jonka resoluutio puolittuu luonnollisesti stereoskooppista kuvaa esitettäessä. Stereoskooppinen 3D ei vaadi erillisten 3D-lasien käyttöä, vaan efekti on toteutettu pinnoittamalla näyttö Optical Bonding -tekniikalla lentikulaarisilla nestekidelinsseillä. Näytön katselukulmiksi luvataan 170°.

Chromebook-rintamalle Acerilta tulee tarjolle 2-in-1-henkisesti 360° kääntyvällä näytöllä varustettu Chromebook Spin 714 sekä Chromebook Tab 510 -taulutietokone. Chromebook Spin 714 on Intel Evo -sertifioitu ja hyödyntää tehokkaimmillaan yhtiön 12. sukupolven Core i7 -prosessoria. 14-tuumainen kosketusnäyttö tukee parhaimmillaan 2560×1600-resoluutiota ja 16:10-kuvasuhdetta. Mukana on myös muun muassa HDMI-ulostulo ja kaksi Thunderbolt 4:ää tukevaa USB-C-liitäntää sekä USI-stylus 4096 tason paineentunnistuksella. Yhtiö julksiti myös Chromebook Spin 514 -kannettavat AMD:n Ryzen 5000C -sarjan prosessoreilla, mutta niitä ei ollut listattuna Suomen lehdistömateriaaleissa, joten niiden saatavuus täkäläisillä markkinoilla jää kysymysmerkiksi.

Chromebook Tab 510 on syönyt puolestaan Qualcommin Snapdragon 7c Gen 2 Compute -alustan, joka tukee valinnaisesti myös 4G LTE -yhteyksiä. Taulutietokoneen näyttö on 10,1-tuumainen ja sen 16:10-kuvasuhteen paneeli tukee 1920×1200-resoluutiota. Taulutietokone on varustettu MIL-STD 810H -standardin täyttävällä iskunkestävällä rungolla ja antimikrobisella Corning Gorilla Glass -lasilla. Mukana tuleva USI-stylus tukee 4096 tason paineentunnistusta ja myyntiin tulee myös Keyboard Folio Case näppäimistöä kaipaaville.

Swift-sarja päivittyy puolestaan uudella Evo-sertifioidulla Swift 3 OLED -tehokannettavalla, jonka sisällä sykkii 12. sukupolven Core H -sarjan prosessori. Mukaan on ympätty ilmeisesti erillinen Iris Xe -grafiikkapiiri, PCIe Gen 4 -SSD-asema ja maksimissaan 16 Gt LPDDR5-muistia. Kannettavan 14-tuumainen OLED-paneeli tarjoilee 16:10-kuvasuhteella 2880×1800-resoluution ja täyden DCI-P3-väriavaruuden. Näyttö on DisplayHDR True Black 500 -sertifioitu. Langattomat yhteydet on toteutettu Intelin Wi-Fi 6E -ohjaimella.

Spin-sarjaan tuli puolestaan kaksi uutuutta 360° saranoin varustettua uutuutta: Spin 5 ja Spin 3. Spin 5 on varustettu 14-tuumaisella erittäin ohutreunaisella 2560×1600-resoluution näytöllä (16:10). Evo-sertifioitu kannettava sisältää parhaimmillaan 12. sukupolven Core i7 -prosessorin ja Iris Xe -grafiikkapiirin sekä 16 Gt LPDDR5-muistia ja teratavun PCIe Gen 4 SSD:n. Verkkoyhteydet on toteutettu Killer Wi-Fi 6E -ohjaimella. Kyljistä löytyy myös kaksi USB-C-liitäntää Thunderbolt 4 -tuella.

Acer Spin 3 on niin ikään 14-tuumainen, mutta muutoin sen ominaisuuksia on karsittu jonkin verran. Näyttö tukee vain FullHD-resoluutiota ja mukana tulee USI:n sijasta Acer Active Stylus -kynä. Prosessoriksi on tarjolla 12. sukupolven Core -sarjaa ilmeisesti erillisillä Iris Xe -grafiikkapiirellä ja PCIe SSD-asemalla. Langattomat yhteydet ovat vain Wi-Fi 6 -tasoa ja Thunderbolt 4:ää tukevia USB-C-liittimiä on kahden sijasta yksi.

Acer SpatialLabs View -näyttö tulee saataville kesällä 1099 euron lähtöhintaan, mutta sen EU-hinnoittelusta ei ole vielä tietoa. Chromebook Tab 510 saapuu myyntiin heinäkuussa 499 euron lähtöhintaan ja Chromebook Spin 714 seuraa perästä elokuussa 949 euron lähtöhintaan. Acer Swift 3 OLED ja Spin 5 saapuvat myyntiin Tabin tavoin heinäkuussa 1149 ja 1399 euron lähtöhinnoin, kun Spin 3 tulee saataville elokuussa 999 euron lähtöhintaan.

Lähde: Acerin lehdistömateriaalit