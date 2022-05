Uuden älykellon lisäksi yritys julkisti useita Kiinassa aiemmin julkaistuja laitteita Euroopan markkinoille.

Huawein Watch GT 3 -mallisto on saanut jälleen uuden tulokkaan yrityksen julkistettua Watch GT 3 Pro -mallin. Uutuus sijoittuu vanhempien Watch GT 3 -perusmallien ja Watch GT Runnerin yläpuolelle. Watch GT 3:n lisäksi yritys julkaisi Euroopan markkinoille useita Kiinassa jo aiemmin julkaistuja tuotteita kuten taittuvanäyttöisen Mate Xs 2 -älypuhelimen sekä verenpaineen mittausta tukevan Watch D -älykellon.

Huawei Watch GT 3 Pro tarjoaa pyöreän AMOLED-näytön, jonka suojana on safiirilasi. Kellon tausta puolestaan on keraaminen. Rungon osalta kellosta tulee saataville kaksi vaihtoehtoa, joista toinen valmistetaan titaanista ja toinen puolestaan on keraaminen. Titaaninen malli on kaksikosta kookkaampi 46 mm:n koollaan ja keraaminen vastaavasti pienempi 43 mm:n koollaan.

Watch GT 3 Pro tukee GPS-paikannusta ja liikuntaseurantaa yli 100 eri harjoitustilalla. Sykkeen mittauksen lisäksi kello tukee ranteen lämpötilanmittausta, valtimoiden jäykkyydentunnistusta ja EKG-analyysia, joskaan EKG ei ole vielä tuettuna Euroopassa. Kellon luvataan olevan vedenkestävä jopa 30 metrin syvyyteen ja kelloilla on myös IP68-sertifikaatti.

Euroopan hinnat Huawei Watch GT 3:lle ovat titaanisena versiona fuoroelastomeerirannekkeella 369 euroa, nahkarannekkeella 389 euroa ja titaanirannekkeella 499 euroa. Keraamisen mallin puolestaan saa valkoisella nahkarannekkeella 499 euroon ja valkoisella keraamirannekkeella 699 euroon.

Uuden Watch GT 3 Pro -kellonsa lisäksi Huawei julkisti tiedotteessaan muita älykelloja Euroopan markkinoille kuten aiemmin Kiinassa julkaistun verenpaineen mittausta Watch D:n ja urheiluun suunnatut Band 7:n ja Watch Fit 2:n. Watch D:n suositushinta Euroopassa on 449 euro, Band 7:n 59 euroa ja Watch Fit 2:n mallista riippuen 149, 199 tai 249 euroa.

Kellojen lisäksi Huawei markkinoi myös aiemmin Kiinassa julkaistua taittuvanäyttöistä Mate Xs 2 -älypuhelinta, joka tulee kustantamaan Euroopassa 8 Gt:n RAM-muistilla ja 512 Gt:n tallennustilalla 1999 euroa. Älypuhelimen saapumisesta Suomeen saakka ei kuitenkaan toistaiseksi ole vielä tietoa.

Huawei ei paljastanut yhdenkään tuotteen tarkkoja myyntiintuloaikatauluja tai virallisia Suomen myyntihintoja.

Lähteet: Lehdistötiedote, Huawei (1), (2)