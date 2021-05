Acer julkisti uuden sukupolven Predator-pelinäytöt

Acerin uutuusvalikoimasta löytyy muun muassa konsoleillekin sopiva näyttö HDMI 2.1- ja HDMI VRR -tuella sekä ultralaajakuvainen näyttö G-Sync Ultimate -tuella.

Tietokonejätti Acer on julkistanut uuden sukupolven Predator-pelinäyttöjä aivan Computex-messujen alla. Uudet näytöt sijoittuvat 28-, 37,5- ja 42,5-tuuman kokoluokkiin.

Predator CG437K S on joukon suurikokoisin 42,5-tuumaisella 4K UHD -resoluution (3840×2160) paneelillaan. Lehdistötiedote ei mainitse paneelin tyyppiä, mutta huhujen mukaan kyseessä on VA-paneeli. Näyttö on DisplayHDR 1000 -sertifioitu ja tukee FALD-teknologiaa (Full Array Local Dimming), mutta erikseen ohjattavien taustavaloalueiden määrää ei ole kerrottu. Väritoiston luvataan riittävän 90 %:iin DCI-P3-väriavaruudesta ja esikalibroidun näytön Delta E -arvon luvataan olevan alle 1.

CG437K S on suunniteltu tietokoneiden lisäksi myös konsolikäyttöä ajatellen ja se tukee korkeimmillaan 144 hertsin virkistystaajuutta sekä Adaptive-sync- (FreeSync, G-Sync Compatible) ja HDMI VRR -teknologioiden myötä ruudunpäivitykseen synkronoitavaa virkistystaajuutta. Näyttöön on integroitu KVM-kytkin (Keyboard, Video, Mouse), mikä mahdollistaa samojen ohjainlaitteiden käytön useamman tietokoneen tai konsolin kanssa. Tätä ajatellen näytön USB-hubi sisältää kaksi USB 2.0- ja kaksi USB 3.0 -porttia sekä tarkemmin määrittelemättömän USB-C-liitännän USB-PD-tuella (30W).

Koska itse näytöstä ei juuri valaistusta löydy, toimittaa Acer sen mukana RGB-valonauhoja, jotka saa reagoimaan esimerkiksi musiikkiin. Lisäksi näyttöön on integroitu ColorSense-teknologia säätämään väriavaruus ympäristöön sopivaksi, LightSense säätämään kirkkautta ympäristöön sopivaksi ja vielä ProxiSense, joka himmentää näytön kun kukaan ei ole sen lähettyvillä ja herättää näytön automaattisesti käyttäjän tullessa sen ääreen.

Predator X38 S on puolestaan maltillisesti kaareutuva (2300R) UWQHD+-resoluution (3840×1600) näyttö. IPS-paneelille luvataan ylikellotettuna 175 Hz:n virkistystaajuus ja vaivaisen 0,3 millisekunnin G2G-vasteaika. DisplayHDR 600 -sertifioitu näyttö tukee NVIDIAn G-Sync Ultimate -teknologiaa virkistystaajuuden synkronointiin, jonka lisäksi siihen on integroitu Reflex Latency Analyzer -mittari koko järjestelmän viiveiden selvittämiseksi. Esikalibroidun näytön Delta E -arvoksi luvataan alle 2.

Joukon pienin Predator X28 on varustettu CG437K S:n tapaan 4K UHD -resoluutiolla, mutta tällä kertaa käytössä on IPS-paneeli. Näytölle luvataan 155 Hz:n ylikellotettu virkistystaajuus, 1 millisekunnin G2G-vasteaika ja DisplayHDR 400. Tuettuina on lisäksi NVIDIAn G-Sync- ja Reflex Latency Analyzer -teknologiat sekä Acerin omat LightSense, ColorSense ja ProxiSense. Näytön Delta E -arvoksi luvataan alle 1 huolimatta sinisiä aallonpituuksia rajoittavasta BlueLightShield Pro -teknologiasta.

Tässä vaiheessa puhutaan todellakin vain julkistuksesta, sillä kauppoihin näyttöjä ei ole tulossa ihan näillä näppäimillä. Acerin mukaan ensimmäisenä myyntiin saapuu elokuussa Predator X28, jonka suositushinta on asetettu Euroopassa 1199 euroon. Predator X38 S seuraa perästä syyskuussa 2199 euron ja Predator CG437K S marraskuussa 1599 euron suositushintaan.

