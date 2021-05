Samassa yhteydessä Galaxy Tab S7 FE:n kanssa julkaistiin myös uusi Galaxy Tab A7 Lite edullisimman pään valikoimaan.

Samsungin ”Fan Edition” eli FE-mallit ovat jo tuttuja Galaxy S -sarjan puhelimista ja nyt yhtiö on laajentanut niiden käyttöä taulutietokoneiden puolelle. Uuden Galaxy Tab S7 FE:n rinnalla julkaistiin myös Galaxy Tab A7 Lite.

Galaxy Tab S7 FE on suunniteltu tuomaan muista S7-malleista tuttuja ominaisuuksia edullisempaan hintaluokkaan. Taulutietokone rakentuu 12,4-tuumaisen 2560×1600-resoluution näytön ympärille ja sen sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 750G -järjestelmäpiiri (2x 2,2 GHz Kryo 570 Gold + 6x 1,8 GHz Kryo 570 Silver, Adreno 619). Järjestelmäpiirin rinnalle voi valita 4 Gt muistia 64 Gt:n tallennustilalla tai 6 Gt muistia 128 Gt:n tallennustilalla, mutta kummankin tallennustilaa voidaan laajentaa maksimissaan teratavun microSD-kortilla.

Taulutietokone tukee 5G- ja 4G LTE -yhteyksiä, mutta Wi-Fi rajoittuu 5-versioon (802.11a/b/g/n/ac) ja Bluetooth 5.0:aan. Retkelläkään ei joudu hukkaan kiitos standardin GPS + Glonass + Beidou + Galileo -paikannuspatteriston.

Samsung ei ole lähtenyt hifistelemään kameroiden megapikseleillä, vaan taulutietokoneen edestä löytyy 5 ja takaa 8 megapikselin kamerasensorit. Äänentoistosta on vastuussa kahdet AKG:n suunnittelemat stereokaiuttimet Dolby Atmos -tuella.

Galaxy Tab S7 FE:n strategiset mitat ovat 185 x 284,8 x 6,3 mm ja 608 grammaa. Kuoriin on saatu mahdutettu 10 090 mAh:n akku 45 watin Super Fast Charging -pikalataustuella ja lataukseenkin käytettävä USB-C (3.2, Gen 1) tukee lisäksi DisplayPort-ulostuloa. Värivaihtoehdoiksi on tarjolla mystiset musta, hopea, vihreä ja pinkki ja taulutietokoneen mukana toimitetaan S Pen -stylus.

Galaxy Tab A7 Lite on puolestaan selvästi pienikokoisempi rakentuen vain 8,7-tuumaisen 1340×800-näytön ympärille. Järjestelmäpiirinä toimii MediaTekin MT8768T eli Helio P22T (4x 2,3 GHz A53, 4x 1,8 GHz A53, PowerVR GE8320) ja sen tueksi voi valita joko 3 Gt muistia 32 Gt:n tallennustilalla tai 4 Gt muistia 64 Gt:n tallennustilalla. Tallennustila on laajennettavissa maksimissaan teratavun microSD-kortilla.

Taulutietokoneesta tulee erikseen Wi-Fi- ja LTE-versiot, mutta Wi-Fi-tuki on S7 FE:n tavoin rajoittunut Wi-Fi 5:een ja Bluetooth 5.0:aan. Paikannuspalvelut ovat standardinmukaiset ja äänentoistokin on ainakin nimellisesti identtinen S7 FE:n kanssa. Etukamera on varustettu vaivaisella 2 megapikselin sensorilla, kun takapuolelta löytyy 8 megapikselin kamera.

Galaxy Tab A7 Liten strategiset mitat on 212,5 x 124,7 x 8,0 mm ja 366 (Wi-Fi) tai 371 (LTE) grammaa. Akun kapasiteetti on 5100 mAh ja se tukee adaptiivista 15 watin Fast Charging -pikalatausta. Lataukseen käytettävä USB-C-liitin on versiota 2.0 ja sen lisäksi taulutietokoneeseen on lisätty 3,5 mm:n kuulokeliitin. Saataville tulevat värivaihtoehdot ovat harmaa ja homea.

Samsung ei julkaissut tiedotteen yhteydessä uutuksien suositushintoja, mutta epävirallisten tietojen mukaan Tab S7 FE 4/64 Gt olisi hinnoiteltu 650 euroon ja 6/128 Gt 700 euroon. Tab A7 Liten hinnat ovat niin ikään epävirallisten lähteiden mukaan 180 euroa Wi-Fi- ja 200 euroa LTE-mallille, mutta toistaiseksi ei ole tiedossa olisiko kyseessä 3 vai 4 Gt:n mallin hinnat.

Lähde: Lehdistötiedote