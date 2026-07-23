DRAM-muistien osalta tilanne näyttää useampien lähteiden mukaan synkältä, mutta NAND-puolella kriisin loppu on jo häämöttämässä jos TrendForceen on uskominen.

Tekoälybuumin aiheuttama muistikriisi on valitettavan tuttu näky otsikoissa. Tällä kertaa asian on nostanut esille muistivalmistaja ADATAn hallituksen puheenjohtaja Chen Li-bai.

Chenin mukaan tekoälykuplan puhkeamista on turha odotella vielä pitkään aikaan. Hänen mukaansa edes keskustelun aloittaminen aiheesta on turhaa ennen vuotta 2030 eikä keskustelu aiheesta luonnollisestikaan tarkoita vielä kuplan puhkeamista. Vasta tuolloin voidaan Chenin mukaan alkaa arvioimaan, tuleeko muistien valtava kysyntä jatkumaan kenties vuoteen 2040 tai jopa 2050 asti.

Vaikka suuret muistivalmistajat Micron, Samsung ja SK Hynix rakentavat uusia tuotantolaitoksia, Chen uskoo kysynnän tulevan ylittämään saatavuuden vielä jopa vuosikymmenen. Edes kiinalaisen CXMT:n mahdollinen mukaantulo globaaleille markkinoille ei tuo tilanteeseen käytännössä helpotusta.

Vaikka ADATAn hallituksen puheenjohtajan näkemys on kuluttajien kannalta perin synkkä, ei kaikki jaa hänen ajatuksiaan. TrendForce uskoo ainakin NAND Flash -muistipulan päättyvän jo ensi vuonna. Yhtiön mukaan markkinoilla on tänä vuonna noin 4-6 % vaje tarjonnasta ja se saataisiin kirittyä umpeen ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

TrendForcen mukaan avainasemassa tähän on kiinalainen YMTC, joka tekee parhaillaan tuloaan globaaleille markkinoille. YMTC:n ja muiden kiinalaisvalmistajien osuuden NAND-tuotannosta odotetaan kasvavan jopa 19 %:iin kaikesta tuotannosta tämän vuoden aikana, joskin suurin osa tuotannosta menee luonnollisesti yhtiöiden kotimarkkinoille.

Lähteet: TechPowerUp, TrendForce