1440p-resoluutioon jopa 500 hertsin virkistystaajuudella yltävä näyttö on suunniteltu esports-pelaajia silmällä pitäen.

Näyttövalmistaja AOC:n pelibrändi AGON by AOC on julkistanut uuden AGON Pro -sarjan pelinäytön. Uutuusnäyttö perustuu Samsungin uusimman sukupolven QD-OLED-paneeliin.

AGON Pro AG276QKD2 on nimensä mukaisesti 27” QD-OLED-pelinäyttö, joskin paneelin todellinen koko on 26,5” kuten muillakin valmistajilla. Näyttö tarjoilee käyttäjälle 2560×1440-resoluution ja jopa 500 hertsin virkistystaajuuden. Vaihteleva virkistystaajuus on tuettuna Adaptive-syncin muodossa.

AG276QKD2 on VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifioitu ja sen piikkikirkkaus on jopa 1000 nitiä (APL 3 %). Kun kirkas osio kattaa suuremman alan, tippuu kirkkauskin: APL 10 % yltää 515 nitiin ja täysin valkoisena eli APL 100 % kirkkaus on 300 nitiä. Näyttö tukee 10-bittisiä värejä ja kykenee kattamaan 99,1 % DCI-P3-, 98 % Adobe RGB- ja 147,6 % sRGB-väriavaruuksista.

Näyttöliitäntöiksi AGON by AOC on valinnut yhden DisplayPort 2.1 (UHBR 20) -liitännän sekä kaksi HDMI 2.1 -liitäntää. Mukana on myös pikalatausta tukeva kahden USB-A 3.2 Gen 1 -portin keskitin USB-B-sisääntulolla. Näytön RGB-valaistus auttaa piiskaamaan pelaajan parhaaseen pelisuorituskykyyn ja näytön ergonomiseksi kehuttu jalusta antaa tilaa esports-pelaajien vinolle näppäimistön asennolle.

AGON Pro AG276QKD2 saapuu myyntiin syyskuun aikana ja sen suositushinta on 799 euroa.

