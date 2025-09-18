Ear (3) -kuulokkeiden suurimmaksi innovaatioksi kuvailtu uutuus eli Super Mic -kaksoismikrofoni löytyy kuulokkeiden latauskotelosta käytettäväksi tilanteissa, missä ympäristön melu on liikaa kuulokkeiden mikrofonien melunpoistolle.

Brittiläinen Nothing on julkaissut uudet täyslangattomat kuulokkeet. Ear (3) -kuulokeet lupaavat yhdessä paketissa tarkan akustiikan, Super Mic -mikrofonin ja tuoreen muotokielen, jossa käytetään nyt ensimmäistä kertaa metallisia yksityiskohtia.

Nothing Ear (3) -kuulokkeiden merkittävin uudistus on yhtiön mukaan itseasiassa sen latauskotelossa. Latauskoteloon on integroitu Super Mic -kaksoismikrofoni, joka keskittyy käyttäjän ääneen ja leikkaa jopa 95 dB:n edestä ympäröivää melua, minkä pitäisi taata kristallinkirkas puhe tilanteessa kuin tilanteessa. Super Mic aktivoidaan painamalla latauskotelon TALK-painiketta. Sitä voi käyttää myös esimerkiksi muistiinpanojen nauhoittamiseen. Muistiinpanot tallentuvat Essential Space -tilaan ja ne muutetaan myös tekstiksi automaattisesti.

Puheluiden laatua parantaa yhtiön mukaan myös itse korvanappien kolme suuntaavaa mikrofonia, joiden tukena on luujohtava Voice Pick-up Unit, joka poimii luiden läpi johtuvan äänen leuasta ja korvakanavasta. Tekoälyn avustaman taustamelunpoiston ja edellä mainittujen myötä Ear (3):n kerrotaan saavuttavan yli 25 dB:n tuulen äänen suodatuksen. Reaaliaikainen adaptiivinen melunpoisto puolestaan lupaa yltää 45 dB:n taustamelun poistoon ja lupaa päivittää melunpoistoprofiiliaan jatkuvasti.

Korvanappien sisältä löytyy päivitetty 12 mm:n dynaaminen elementti, jonka ääni leviää 20 % normaalia laajemmalle muotoilun kalvon avulla, mikä puolestaan tehostaa bassoja 4-6 dB:n edestä ja diskanttia 4 dB:n edestä tuottaen laajemman ja puhtaamman äänimaiseman.

Ear (3) -kuulokkeet ja niiden latauskotelot tunnistaa oitis Nothingin tuotteiksi läpinäkyvyyksineen, mutta nyt käytössä on ensimmäistä kertaa metalliset yksityiskohdat ja mukana on myös funktionaalisuutta; Kuulokkeissa käytetään Metal-Insulator-Metal-antennirakennetta, mikä parantaa yhtiön mukaan lähetystehoa 15 % ja herkkyyttä 20 % aiempaan sukupolveen verrattuna.

Kummassakin kuulokkeessa on paranneltu 55 mAh:n akku, mikä tarjoaa maksimissaan 10 tuntia kuunteluaikaa, jota voidaan jatkaa enimmillään 38 tunnin edestä latauskotelon virralla. USB-C-latauksella saa 10 tuntia kuunteluaikaa 10 minuutin latauksella, mutta latauskotelo tukee myös langatonta latausta. Kommunikointiin käytetään Bluetooth 5.4:ää LDAC-tuen kera.

Nothing Ear (3) ovat nyt ennakkotilattavissa mustana ja valkoisena versiona. Niiden suositushinnaksi ilmoitetaan 179 euroa väristä riippumatta. Varsinainen myynti on määrä alkaa valikoiduilla markkinoilla 25. syyskuuta.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)