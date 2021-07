AMD kertoi menestyksekkään osavuosikatsauksensa yhteydessä aloittaneensa ensimmäisen "pikkusirupohjaisen" CDNA2-laskentakortin toimitukset asiakkailleen.

AMD piti osavuosikatsauksensa kuluneella viikolla. Menestyksekäs neljännes kasvatti yhtiön liikevaihdon lähes kaksinkertaiseksi ja tuloksen yli 2,5-kertaiseksi vuoden takaiseen nähden.

AMD:n toimitusjohtaja Lisa Su kertoi osavuosikatsauksen sijoittajapuhelussa yhtiön insinöörien jatkavan aggressiivista kehitystyötään. Yhtiön mukaan se on kuluneen neljänneksen aikana aloittanut ensimmäisten CDNA2-laskentakorttien toimitukset asiakkailleen. Ensimmäinen CDNA2-arkkitehtuuriin perustuva laskentakortti on koodinimeltään Aldebaran ja se tullaan näkemään markkinoilla näillä näkymin Radeon Instinct MI200 -nimellä. Kyseessä on ensimmäinen useampaan ”pikkusiruun” (chiplet) perustuva laskentakortti. Aiemmin julki tulleiden patenttien mukaan molemmat kortin siruista ovat identtisiä, mutta vain toinen kommunikoi prosessorin kanssa.

Sun mukaan sekä yhtiön 5 nanometrin prosessilla valmistettavat Zen 4 -prosessorit että tulevat RDNA3 -näytönohjaimet ovat hyvin aikataulussaan ja kummatkin tullaan julkaisemaan ensi vuoden aikana. Yhtiö onkin panostanut kehitysbudjettiinsa viime aikoina isommalla kädellä: viime vuoden viimeisestä neljänneksestä laskien yhtiön kehitysbudjetti on ollut joka neljänneksellä 38-45 % korkeampi, kuin vuotta aiempina neljänneksinä.

Yhtiön uuden ennätystuloksen takaa löytyy useita osatekijöitä. Computing and Graphics -osastot raportoivat 65 % vuotta aiempaa suurempaa liikevaihtoa, kiitos sekä prosessoreiden, näytönohjainten että laskentakorttien kasvaneen kysynnän. Osaston tulos puolestaan kasvoi vielä selvästi enemmän, ollen nyt peräti 2,63-kertainen vuoden takaiseen nähden. Enterprise, Embedded and Semi-custom -osaston liikevaihto kasvoi puolestaan 183 % vuoden takaiseen nähden ja tulos jopa yli 12-kertaiseksi, mutta tähän vaikuttaa huomattavasti muun muassa konsolimarkkinat, jotka päivittyivät välissä uuteen sukupolveen.

Lähteet: AMD, Overclock3D