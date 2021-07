Uutuuspiiri on suunnattu erityisesti taulutietokoneisiin ja se jakaa monin osin yhtenevän ominaisuuskattauksen alkuvuodesta esitellyn Dimensity 1200 -järjestelmäpiirin kanssa.

MediaTek on tänään esitellyt uuden Kompanio 1300T -järjestelmäpiirin, joka on suunniteltu erityisesti taulutietokoneisiin. Piiri on valmistettu TSMC:n 6 nanometrin prosessilla.

Kompanio 1300T on varustettu kahdeksalla prosessoriytimellä, joista neljä ovat korkean suorituskyvyn Cortex-A78-ytimiä ja neljä vähävirtaisia Cortex-A55-ytimiä. Prosessoriytimien parina grafiikkasuorituskyvystä on huolehtimassa Mali-G77 MC9 GPU. Tekoälyominaisuuksista huolehtii APU 3.0 -tekoälykiihdytin.

Piirin parina voi käyttää maksimissaan 2133 MHz:n LPDDR4x-muisteja ja UFS 3.1 -tallennustilaa. Näytön resoluutiosta tuettuna on korkeintaan 2560 x 1440 ja kuvausominaisuuksilta tuettuna on maksimissaan 108 megapikselin kamerat sekä 4K 60 FPS- ja 4K HDR -videokuvaus.

Yhteysominaisuuksien osalta tuettuna on 5G-yhteydet alle 6 GHz:n taajuudella ja piiri tukee 5G carrier aggregation (2CC) -teknologiaa. Lisäksi tuettuna on myös Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5.2. Paikannuspalveluista tuettujen listalta löytyvät GPS, Glonass, BeiDou, Galileo ja QZSS.

Kuten ominaisuuskattauksesta on tulkittavissa on Kompanio 1300T:llä todella paljon yhteistä tammikuussa julkaistun ja muun muassa OnePlus Nord 2:ssa käytössä olevan Dimensity 1200 -järjestelmäpiirin kanssa.

