Beast Canyon -koodinimellä aiemmin tunnettu tietokone on varustettu parhaimmillaan 8-ytimisellä Tiger Lake -arkkitehtuurin Core i9 -prosessorilla.

Intelin NUC eli New Unit of Computing esiteltiin aikoinaan uudeksi, erittäin pieneksi standardiksi tietokoneille. Sittemmin NUC:n määritelmä on venynyt ja paukkunut muun muassa erillisnäytönohjainten mahdollistamiseksi ja samalla linjalla jatkaa myös yhtiön uusi Beast Canyon.

Beast Canyon eli Intel NUC 11 Extreme Kit on yhtiön ensimmäinen NUC-kokoonpano, joka on suunniteltu mahdollistamaan täysmittaisen näytönohjaimen asentaminen samaan koteloon. Se jatkaa viime sukupolvista tuttua linjaa, jossa kotelon sisältä löytyy erillinen Compute Module, joka kytketään PCIe x16 -liittimellä erilliseen backplane-piirilevyyn. Myös erikseen hankittava näytönohjain kytketään samaan backplane-piirilevyyn PCIe-liittimellä.

NUC 11 Extremen nimi antaa jo vihjeen sisältä löytyvästä raudasta, eli Compute Elementin sisään on kätketty parhaimmillaan yhtiön 11. sukupolven Core i9 -prosessori (Tiger Lake ”KB”), joka tarjoaa kahdeksan ydintä, 16 samanaikaista säiettä ja 5 GHz:n maksimikellotaajuudet. Tallennustilaa voi asentaa neljään M.2-liittimeen, joista kaksi tukee PCIe 4.0- ja kaksi 3.0 -standardia ja muisteille on tarjolla kaksi SO-DIMM liitäntää maksimissaan 64 Gt:n muistituella Lisäksi Compute Element on varustettu kahdella Thunderbolt 4 -liitännnällä, kahdeksalla USB 3.1 Gen 2 -liitännällä, SDXC-kortinlukijalla, HDMI 2.0b -liitännällä sekä Bluetooth 5.2 -tuen tarjoavalla Wi-Fi 6E -ohjaimella, Intelin omalla 2,5 gigabitin verkko-ohjaimella ja 650 watin virtalähteellä. Kotelossa on yhteensä kolme 92 mm:n tuuletinta varmistamassa ilmanvaihdon toimivuuden.

Nykypäivän tärkeimpinä elementteinä esiintyvää RGB-valaistusta löytyy sekä kotelon alle paistavana että etupaneelista. Etupaneelia koristaa Intelin NUC Extreme -koneista entuudestaan tuttu tyylitelty pääkallo, mutta paneeli on Intelin mukaan käyttäjän vaihdettavissa.

Intel NUC 11 Extreme Kit tulee saataville vielä kuluvan neljänneksen aikana ja sen suositushinta on Core i7 -prosessorilla 1150 ja i9-prosessorilla 1350 dollaria.

Lähde: Intel