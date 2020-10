AMD antoi ensimaistiaisen RDNA2-arkkitehtuurin ”Big Navin” suorituskyvystä

Valitettavasti AMD:n ajamat suorituskykytestit on tehty sen uudella Ryzen 9 5900X -alustalla, eikä suoria vertailuja voida siten tehdä. Borderlands 3 -pelin perusteella suorituskyky olisi kuitenkin suurin piirtein GeForce RTX 3080:n tasoa.

Vaikka AMD:n tämänpäiväinen julkistustilaisuus koski nimenomaan Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvia Ryzen-prosessoreita, käytti yhtiö tilaisuuden hyväkseen ja julkaisi pieniä lisätiedonmurusia tulevista RDNA2-näytönohjaimista. AMD tulee pitämään RDNA2-arkkitehtuurin ja Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjainten julkistustilaisuuden 28. lokakuuta eli vajaan kolmen viikon kuluttua.

Lisa Su esitteli Ryzen-julkistustilaisuudessa tänään ensimmäistä kertaa pelikuvaa Radeon RX 6000 -sarjan ”Big Navinakin” tunnetulla näytönohjaimella. Borderlands 3 -pelin benchmarkista nauhoitettu pätkä pyöri AMD:n mukaan yli 60 FPS:n nopeudella. Pian demon jälkeen yhtiö antoikin virallisen lukeman: 61 FPS 4K-resoluutiolla, DirectX 12 -rajapinnalla ja BadAss-asetuksin. Lisäksi yhtiön mukaan näytönohjain saavuttaa 4K-resoluutiolla Call of Duty: Modern Warfare -pelissä 88 FPS:n ja Gears of War 5 -pelissä 73 FPS:n keskimääräisen ruudunpäivitysnopeuden. Molemmissa käytettiin DirectX 12 -rajapintaa ja Ultra-tason asetuksia.

Ensimmäiset viralliset suorituskykytiedot käynnistivät luonnollisesti keskustelupalstoilla välittömästi kiivaan keskustelun siitä, miten suorituskyky vertautuu NVIDIAn uusiin näytönohjaimiin. Valitettavasti testejä on kuitenkin mahdotonta vertailla suoraan muiden sivustojen ajamiin testeihin, sillä käytetty testialusta on eri. Lisäksi ainakin Call of Dutyn tapauksessa pelistä puuttuu standardoitu testi, mikä tekisi vertailusta turhaa jopa samalla alustalla, ellei pelin testiin käytetty kohta ole tiedossa. Lähin vertailukohta tällä hetkellä lienee Eurogamerin DigitalFoundryn ajama Borderlands 3 -testi, jossa oli niin ikään käytössä DirectX 12 -rajapinta ja BadAss-asetukset. Eurogamerin testin mukaan GeForce RTX 3080:n keskimääräinen ruudunpäivitysnopeus on pelissä samat 61 FPS, kuin AMD:n ilmoittama lukema Big Naville. Myös tässä testissä on kuitenkin syytä huomioida korkeasta resoluutiosta huolimatta eri testialustat, jotka voivat vaikuttaa tulokseen jonkin verran.