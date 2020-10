AMD julkisti Ryzen 5000 -sarjan prosessorit (Zen 3 / Vermeer)

AMD:n mukaan sen Ryzen 5000 -sarja tulee viimein viemään myös pelisuorituskykyvaltikan Inteliltä.

AMD on tänään julkistanut ensimmäiset Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit. Aiemmin Vermeer-koodinimellä tunnetut prosessorit tullaan tuntemaan markkinoilla Ryzen 5000 -sarjana. Yhtiön mukaan sen Ryzen 5000 -sarjasta löytyy jatkossa myös maailman tehokkain peliprosessori, valtikka joka on pysynyt tiukasti Intelin hallussa huolimatta Ryzenin noususta.

AMD ei kertonut julkaisutilaisuudessa tarkempia yksityiskohtia itse Zen 3 -arkkitehtuurista tai sen muutoksista, mutta kehui prosessorin IPC:n parantuneen 19 prosenttia Zen 2:een nähden. Vertailu oli tehty 4 GHz:n kellotaajuudella ja tulos on 25 eri testin geometristä keskiarvosta. Lisäksi prosessorin suorituskyvyn per watti kerrotaan parantuneen 2,4-kertaiseksi alkuperäiseen Zen-arkkitehtuuriin nähden tai 20 % Zen 2 -arkkitehtuuriin nähden. Intelin Core i9-10900K -prosessoriin nähden energiatehokkuuden kerrotaan olevan peräti 2,8-kertainen. Tulemme palaamaan Zen 3 -arkkitehtuuriin tarkemmin erillisen artikkelin muodossa.

Korkealla tasolla isoin muutos arkkitehtuurissa on siirtyminen 8-ytimisiin CCX-yksiköihin (Core CompleX), jotka jakavat yhden L3-siivun. Aiemmissa Zen-arkkitehtuureissa saman L3-siivun ovat jakaneet neljä ydintä ja maksimissaan 16 Mt:n L3-välimuistisiivun. Jatkossa yhdellä prosessorisirulla on vain yksi CCX ja yksi 32 Mt:n L3-välimuisti, mikä pienentää prosessoriydinten välisiä viiveitä sekä kaksinkertaistaa ydinten käytössä olevan L3-välimuistin. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta taulukosta.

Ryzen 5000 -sarjan lippulaivamalli on 16-ytiminen Ryzen 9 5950X. Prosesorin kerrotaan peittoavan Ryzen 9 3950X:n hyötyohjelmissa 5 – 27 %:n erolla ja peleissä 13 – 28 %:n erolla. Core i9-10900K -prosessoriin verrattuna 5950X:n kerrotaan olevan 6 – 59 % nopeampi hyötyohjelmissa ja 0 – 11 % nopeampi peleissä. Se rikkoo myös Cinebench R20:n työpöytäprosessoreiden yhden säikeen ennätyksen peräti 640 pisteen tuloksella.

Pykälää matalammalta löytyy 12-ytiminen Ryzen 9 5900X. AMD nosti esiin etenkin prosessorin pelisuorituskyvyn, jonka kerrotaan olevan prosessorin merkitystä korostavalla 1080p-resoluutiolla 5 – 50 % parempi, kuin 3900 XT:llä. Tämän hetken nopeimman peliprosessorin valtikkaa pitävä Intelin Core i9-10900K voittaa 5900X:n AMD:n testien mukaan Battlefield V:ssä 3%:lla, mutta 5900X on nopeampi yhdeksässä muussa testatussa pelissä 1 – 21 %:n erolla. Ryzen 9 5900X saavuttaa lisäksi Cinebench R20:n yhden säikeen testissä lähes 5950X:n veroisen 631 pisteen tuloksen.

8-ytiminen Ryzen 7 5800X ja 6-ytiminen Ryzen 5 5600X pääsivät parrasvaloihin prosessoreiden suorituskykyä per dollari esittelevissä graafeissa. AMD:n mukaan Ryzen 7 5800X tarjoaa yhtä hyvää suorituskykyä per dollari 1080-pelaamissa, kuin Intelin Core i7-10700K, kun yhden säikeen suorituskyky olisi 9 ja monen säikeen 11 prosenttia parempaa per dollari. Ryzen 5 5600X:n verrokkina samaisissa graafeissa oli Core i5-10600K, johon verrattuna 5600X:n kerrotaan tarjoavan 19 % parempaa yhden ja 20 % parempaa monen säikeen suorituskykyä per dollari, sekä 13 % parempaa 1080p-suorituskykyä per dollari.

Uudet Ryzen 5000 -sarjan prosessorit saapuvat myyntiin 5. marraskuuta. AMD ei ole julkaissut vielä prosessoreiden Suomi-hintoja, mutta Ryzen 5 5600X:n veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 299 dollaria, Ryzen 7 5800X:n 449 dollaria, Ryzen 9 5900X:n 549 dollaria ja Ryzen 9 5950X:n 799 dollaria. Prosessorin ennen vuoden päättymistä ostavat saavat lisäksi kaupantekijäisiksi koodin ensi vuonna julkaistavaan FarCry 6 -peliin.

AMD on lisäksi ilmoittanut Redditin kautta, että 400-sarjan beeta-BIOSit uusille prosessoreille ovat tulossa saataville tammikuussa 2021.

Voit katsoa AMD:n julkaisutilaisuuden tai io-techin kisastudion myös jälkilähetyksenä YouTubesta.