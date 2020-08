Mindfactory julkaisi näytönohjainten palautusprosentit

Toisin kuin eri foorumeilla käydyistä keskusteluista voisi ymmärtää, erot eivät ole suuria: AMD:n palautusprosentti on 3,3 ja NVIDIAn 2 %.

Komponenttien todelliset palautusprosentit ovat kiinnostavaa, mutta harmillisen heikosti saatavilla olevaa dataa. Nyt Saksan suurimpiin verkkokauppoihin lukeutuva Mindfactory on tehnyt palveluksen kuluttajille julkaisemalla sen myymien näytönohjainten myyntilukemat, palautukset ja palautusprosentit. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna yli 300 miljoonaa euroa.

Foorumikeskusteluissa puheet palautusprosenteista ovat useimmiten ns. mututuntumaan pohjautuvia ja usein värittyneitä suuntaan tai toiseen. WCCFTech huomasi Mindfactoryn julkaisemat näytönohjaintilastot, jonka myötä keskusteluihin on nyt saatu myös oikeaa dataa, mikä poikkeaa merkittävästi siitä kuvasta, minkä eri keskustelualustat ovat voineet antaa lukijoille. Tämä korostuu etenkin AMD:n osalta, sillä useiden kyselyiden ja keskusteluiden perusteella etenkin Radeon RX 5700 -sarjan näytönohjainten palautusprosenttien olisi voinut kuvitella olevan huomattavasti korkeammat.

Mindfactoryn raportoimat palautusprosentit voivat olla keskusteluja seuranneille yllätys, sillä ne eivät poikkea merkittävästi toisistaan AMD:n ja NVIDIAn välillä. Kokonaispalautusprosentti on AMD:n Radeon RX 5000 -sarjan osalta 3,3 ja NVIDIAn GeForce RTX -sarjan ja GTX 1660 Ti:n osalta 2 %. Näytönohjainmallikohtaisesti suurin palautusprosentti on GeForce RTX 2080 Ti:n 5,3 %.

Tarkemmin tilastoja katsomalla niistä löytyy varsin erikoisiakin piirteitä. Etenkin PowerColorilla näyttää menneen jotain pahasti vikaan Radeon RX 5700 -sarjan kohdalla, sillä Red Devilin palautusprosentti on peräti 13 ja Red Dragoninkin 7 %, kun seuraavaksi korkein on Gigabyten Gaming OC:n 3 %. Yhtiö ei esiinny edukseen myöskään RX 5700 XT:n kohdalla, jossa Red Dragon- ja Red Devil -malleista on palautettu 6 %. Saman yhtiön Dual- ja Liquid-mallien kohdalla palautusprosentti on maltillinen 2 %. Ilman PowerColorin lukuja RX 5700 -sarjan palautusprosentti laskisi 3,6 %:sta 1,6 prosenttiin ja RX 5700 XT:n 3,6 %:sta 2,9 prosenttiin. AMD:lla parhaiten edukseen esiintyy RX 5500 XT, joista on palautettu vain 0,9 %.

NVIDIAn statistiikasta löytyy myös vastaavia erikoisuuksia, joskaan ei yhtä vahvasti tiettyyn yhtiöön keskittyen. Suurimman palautusprosentin omaavan RTX 2080 Ti -sarjan kohdalla löytyy neljä mallia, joista kutakin on palautettu peräti 11 %: Gainward Phoenix, MSI Lightning Z sekä Palit Dual ja GamingPro. Ilman kyseisiä malleja RTX 2080 Ti:n palautusprosentti laskisi 5,3 %:sta 4,5 prosenttiin. Myös RTX 2070 -sarjasta löytyy räikeä poikkeama, sillä KFA2:n OC-mallin korteista peräti 13 % on palautettu, kun muiden mallien palautusprosentit ovat 1 – 2 %. Parhaiten itseään edustaa puolestaan GeForce GTX 1660 Ti -näytönohjaimet, joista on palautettu vain 1,2 %.

Mukavana lisänä sama data paljastaa myös markkinaosuuksia yhden suurehkon myyjän osalta. Mindfactoryn tilastojen mukaan se on myynyt yhteensä 44 100 Navi-arkkitehtuuriin perustuvaa ja 80440 Turing-arkkitehtuuriin perustuvaa (1660 Ti -mallista ylöspäin) näytönohjainta, mikä tarkoittaa AMD:lle reilun 35 %:n ja NVIDIAlle vajaan 65 %:n markkinaosuutta.

Valitettavasti Mindfactoryn Google Docsissa julkaisema tiedosto ei ole tällä hetkellä toiminnassa, joten luvut on lainattu WCCFTechin kuvankaappauksista.

Lähde: WCCFTech