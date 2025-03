Ryzen 9 9900X3D ja 9950X3D esiteltiin CES-messuilla ja ne on tuttuun tapaan varustettu 64 Mt:n X3D-välimuistilla toisen CCD:n parina.

AMD julkisti tammikuun alussa CES 2025 -messuilla odotetusti uusia X3D-prosessoreita. Tällä hetkellä yhtiön uusimpaan Ryzen 9000 -perheeseen kuuluu vain yksi X3D-malli, Ryzen 7 9800X3D.

AMD:n tulevat X3D-prosessorit ovat luonnollisesti Ryzen 9 9900X3D ja Ryzen 9 9950X3D. 9900X3D on varustettu 12 ja 9950X3D 16 Zen 5 -prosessoriytimellä, mikä tarkoittaa kahden CCD-sirun käyttöä. Tuttuun tapaan 3D-välimuistia on 64 Mt ja se on sijoitettu vain toisen CCD-sirun yhteyteen.

https://www.twitter.com/JackMHuynh/status/1898025088349241589

CES 2025 -messuilla yhtiö ei vielä hiiskunut prosessoreiden julkaisuaikataulusta, mutta nyt Computing and Graphics -osaston johtaja Jack Huynh on twiitannut odotetun tiedon: 12. maaliskuuta.

Ryzen 9 9900X3D:n veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 599 ja Ryzen 9 9950X3D:n 699 dollaria. Suomen verokannalla hintojen pitäisi siis asettua noin 695 ja 810 euroon.