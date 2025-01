Fire Range on työpöytäpuolen Granite Ridgestä mobiiliin sovitettu versio, josta tulee saataville versioita sekä 3D-välimuistilla että ilman.

AMD:n CES 2025 -messujen esityksessä saatiin ensi maistiaiset uudesta RDNA 4 -arkkitehtuurista ja siihen perustuvista Radeon RX 9070 -näytönohjaimista. Monien mielenkiinto kohdistuu kuitenkin enemmän prosessoripuolelle, jossa saatiin rutkasti uutta etenkin mobiiliin, vaikkei työpöytääkään unohdettu.

AMD julkaisi viime marraskuussa uuden Ryzen 7 9800X3D -prosessorin maailman tehokkaimmaksi peliprosessoriksi. Yksinäinen malli saa nyt rinnalleen uudet Ryzen 9 9900X3D:n ja 9950X3D:n, jotka tutun kaavan mukaan perustuvat kahteen CCX-siruun, joissa on käytössä yhteensä 12 tai 16 Zen 5 -ydintä, sekä toisen sirun alle piilotettuun 2. sukupolven 3D V-Cache -välimuistiin. Ryzen 9 9900X3D:n maksimi Boost-kellotaajuus on 5,5 GHz ja TDP 120 wattia, kun 9950X3D yltää 5,7 GHz:iin ja TDP:kin on korotettu 170 wattiin. Prosessorit tulevat myyntiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Yhtiön mukaan Ryzen 9 9950X3D on maailman paras prosessori sekä pelaajille että sisällöntuottajille, joskin suorituskykydioista puuttui kaikki vertailu jo julkaistuun 9800X3D-malliin. Lehdistölle kerrottiin kuitenkin 9800X3D:n ja 9950X3D:n suorituskyvyn olevan yleensä prosentin sisällä toisistaan. Verrattuna aiemman sukupolven Ryzen 7 7950X3D -malliin sen kehutaan tarjoavan keskimäärin 8 % parempaa suorituskykyä 1080p-resoluutiolla 40 pelin keskiarvona. Intelin Core Ultra 9 285K -malliin verrattuna eroa on keskimäärin 20 % samoissa peleissä. Hyötysovelluspuolella testattuja sovelluksia oli 20 ja 9950X3D voittaa 7950X3D:n AMD:n mukaan keskimäärin 13 %:n erolla ja Core Ultra 9 285K:n 10%:n erolla.

AMD tuo samoihin siruihin perustuvat prosessorit jälleen myös mobiiliin. Granite Ridgen mobiiliversio tunnetaan nimellä Fire Range ja siihen ensimmäiset siihen perustuvat prosessorit 3D-välimuistilla tai ilman saapuvat myyntiin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Tehokannettaviin suunnattuja malleja on ainakin alkuun kolme: 12-ytiminen Ryzen 9 9850HX, 16-ytiminen Ryzen 9 9955HX ja 16-ytiminen 3D-välimuistilla varustettu Ryzen 9 9955HX3D. Prosessoreiden TDP-arvo on asetettu 54 wattiin.