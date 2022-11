AMD julkaisi 4. sukupolven Epyc-prosessorit (Zen 4 / Genoa)

Uudet palvelinprosessorit kasvattavat ydinten maksimimäärän 96:een, vaihtavat DDR4:n DDR5:een ja I/O-sirun SERDES-väylät päivittyvät PCIe 4.0 -tasolta PCIe 5.0:aa ja CXL:ää tukeviksi.

AMD julkaisi uudet Radeon RX 7000 -näytönohjaimet viikko sitten ”together we advance_gaming” -tapahtumassaan. Tällä viikolla vuorossa oli ”together we advance_data center”, jossa julkaistiin Genoa-koodinimelliset 4. sukupolven Epyc -prosessorit.

AMD:n uudet Epyc-prosessorit perustuvat odotetusti Zen 4 -arkkitehtuuriin ja kuten jo aiemmin tiedettiin, ne kasvattavat maksimi ydinmäärän aiempien sukupolvien 64:stä 96:een. Ytimet on toteutettu Ryzen 7000 -sarjasta tutuilla 5 nanometrin luokan prosessilla valmistetuilla prosessorisiruilla, joita on nyt 12, sekä uudella I/O-sirulla. Prosessorisiruissa on kahdeksan ydintä ja 32 Mt L3-välimuistia per siru.

AMD:n uuden sukupolven I/O-palvelinpiiri sisältää yhteensä 12 DDR5-4800 (ECC) -muistikanavaa, jotka tukevat perinteisten RDIMM-muistikampojen lisäksi 3DS RDIMM -muistikampoja. SERDESillä toteutettuja PCI Express 5.0 -linjoja on peräti 128 ja ne tukevat tarvittaessa muistin laajennusta samaa fyysistä väylää käyttävällä CXL:llä. Samat SERDESit voivat tukea xGMI, PCIe, SATA ja CXL-väylästandardeja. Lisäksi I/O-sirusta löytyy neljä 3. sukupolven Infinity Fabric -linkkiä, jotka yltävät jopa 32 Gbps:n nopeuteen.

Uudet Epycit tulevat saataville 16-, 24-, 32-, 48-, 64-, 84- ja 96-ytimisinä versioina. Prosessoreiden TDP-arvot ovat konfiguroitavissa ja rajat vaihtelevat keveimpien mallien 200-240 watista järeimpien 320-400 wattiin. Prosessorit on suunniteltu tukemaan 1- ja 2-prosessorikannan järjestelmiä, mutta kahden kannan käyttö syö osan SERDES-linjoista, jolloin vapaaseen käyttöön jää yhteensä maksimissaan 160 PCIe 5.0 -tasoista linjaa.

Suorituskyvyn osalta AMD:n mukaan prosessorit tarjoavat parhaimmillaan jopa 1,9-kertaista suorituskykyä 3. sukupolven Epyciin verrattuna, joskin tuloksessa tulee huomioida 4. sukupolven verrokilla olevan käytössään peräti 50 % enemmän ytimiä. Intelin Xeon 8380:iin verrattuna eroa luvataan peräti 2,8x ja energiatehokkuutta kaksinkertaisesti. Suorituskykyvertailut on tehty SPECjbb 2015-MultijVM Max -testillä ja suorituskykyä per watti mitattiin SPECpower_ssj 2008:lla. SPECrate 2017_int_basella 96-ytiminen Epyc 9654 tarjoaa jopa kolminkertaista suorituskykyä Xeon 8380:iin verrattuna, kun SPECrate 2017_fp_basessa ero jää 2,5-kertaiseksi Epycin hyväksi.