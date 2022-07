Uusiin ajureihin on saatu pakattua poikkeuksellisen paljon uutta ja viilattua vanhaa, kuten jopa yli 75 % parempi OpenGL-suorituskyky Minecraftissa ja tuki tuoreelle Shader Model 6.7 -varjostinmallille.

AMD on julkaissut uudet AMD Software Adrenalin Edition 22.7.1 -ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia.

AMD Software 22.7.1 on astetta isompi julkaisu. Ajureissa on uutta virallinen tuki Swordsman Remake -pelille ja Radeon Boost -teknologialle Variable Rate Shading -käytössä Elden Ringissä, Resident Evil Villagessa ja Valorantissa. Lisäksi uutta on virallinen tuki Windows 11 22H2 -versiolle, Microsoftin Agility SDK:n 1.602- ja 1.606-versioille, joista jälkimmäinen sisältää uuden Shader Model 6.7 -version, ja Vulkanin VK_EXT_non_seamless_cube_map -laajennokselle. Shader Model 6.7:n Relaxed Format Casting ja Advanced Texture Operations ovat ainakin toistaiseksi tuettuja vain Vegaan ja sitä uudempiin arkkitehtuureihin.

Radeon Super Resolution on päivitetty tukemaan Radeon RX 5000- ja RX 6000 -sarjojen mobiilinäytönohjaimia Hybrids Graphics -tuella, jonka lisäksi teknologia tarjoaa nyt uuden suorituskyky/laatu-liukukytkimen Borderless Fullscreen -tilassa (tunnetaan myös nimellä Borderless Window). OpenGL-puolta on viilattu puolestaan sen verran isolla työkalulla, että Minecraft pyörii nyt 4K Fabulous -asetuksilla RX 6400:lla jopa 75 % ja RX 6950 XT:llä 79 prosenttia. Verrokkina olivat aiemmat 22.6.1-ajurit.

Eikä uutuudet tuohon lopu, vaan hiljattain nettiin ennakkoon lipsahtanut AMD Noise Suppression on nyt julkaistu virallisesti ja mukana uusissa ajureissa. Voit tutustua syväoppimista eli usean kerroksen neuroverkkoihin perustuvaa koneoppimista hyödyntävään vastameluteknologiaan aiemmassa uutisessamme sekä tarkempiin yksityiskohtiin AMD:n blogissa. Blogissa käydään läpi myös muita ajureiden uudistuksia.

Uusista ominaisuuksista huolimatta mukaan on mahtunut jälleen myös korjauksia aiempien julkaisujen ongelmiin. Liiskattuja bugeja ovat tällä kertaa esimerkiksi odotettua heikompi suorituskyky Folding@homessa OpenCL-rajapinnalla, Hitman 3:n jäätymisongelma ikkuna- ja täyden ruudun tilan välillä vaihdellessa ja selainten ylös skaalaamien videoiden sumeus. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Call of Duty: Warzonen Caldera -kartassa esiintyvät nykimiset, VR-lasien mahdolliset vilkuntaongelmat ja näytön vilkkuminen mustaksi pelatessa, jos samaan aikaan on käynnissä videon toisto. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä