Qube 540:n ulkoasu tuonee monelle mieleen Applen Mac Pron.

Cooler Master on julkaissut uuden kompaktin ATX-kotelon mallinimellä Qube 540. Uutuus jatkaa viideltä sivulta rei’itetyllä ulkoasullaan parin vuoden takaisen Qube 500:n jalanjäljissä, mutta vaikutteita lienee otettu myös Applen ”juustoraastimena” tunnetusta Mac Prosta. Kotelon vasen kylki on varustettu karkaistulla lasipaneelilla, mutta muutoin runko on terästä.

Qube 540 on rakenteeltaan ”modulaarinen” ja ainakin virtalähteelle löytyy paikat sekä ala- että yläosasta ja I/O-paneelin voi sijoittaa useaan eri kohtaan, riippuen käyttäjän mieltymyksistä ja tarpeista. Kotelo on lisäksi suunniteltu käytettäväksi niin pysty- kuin vaaka-asennossakin. 120 mm:n tuulettimia koteloon mahtuu yhteensä 6 kpl, mutta myös esimerkiksi 360 mm:n nestejäähdytin sopii asennettavaksi usealle sivulle, joskin jäähdyttimet vaikuttavat I/O-paneelin sijoittelumahdollisuuksiin.

Näytönohjaimen maksimipituus Qube 540:ssä on 415 mm ilman etutuulettimia ja kotelo mahduttaa sisäänsä myös E-ATX-emolevyn 280 mm:n leveyteen asti. Kaapelinhallinnalle on tilaa 27 mm kotelon oikealla kyljellä.

Qube 540:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, harmaa

Ulkomitat (jalkojen kanssa): 439 × 225 × 492 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (maks. 280 mm)

Tuuletintuki: Edessä: 3 × 120 / 2 × 140 mm Pohjassa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Takana: 1 × 120 mm Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm

Jäähdytintuki: Edessä: 280 / 360 mm Pohjassa: 280 / 360 mm Takana: 120 mm Katossa: 280 / 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 172 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 415 mm

Virtalähteen maksimipituus: 200 mm

I/O-paneeli: 2 × USB-A 3.2 Gen 1 1 × USB-C 3.2 Gen 2×2 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Takuu: 2 vuotta

Qube 540 on listattuna joillain jälleenmyyjillä Suomessa noin 65 euron hintaan.

Lähde: Cooler Master