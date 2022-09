AMD julkaisi blogin näytönohjainten energiatehokkuudesta

Blogissa keskityttiin ennen kaikkea nykymalliston vertailuun kilpailijan tarjontaan, mutta mukaan saatiin myös RDNA3-uutisia mm. uuden sukupolven Infinity Cachen muodossa.

AMD on julkaissut blogipostauksen nykyisten ja tulevien näytönohjaintensa ja energiatehokkuuden tiimoilta. Yhtiön julkaisun ajoitus ei liene sattumaa, sillä NVIDIA on julkaisemassa tänään uuden GeForce RTX 40 -sarjan, jonka on huhuttu nostavan tehonkulutusta selvästi nykyisestä.

AMD:n mukaan se tulee jatkamaan vahvalla tiellään energiatehokkuuden parantamiseksi. RDNA-arkkitehtuuri oli julkaisussaan noin 50 % energiatehokkaampi kuin edeltävä GCN ja RDNA2 löi lisää pökköä pesään ollen jopa 65 % RDNA:ta energiatehokkaampi. Yhtiö julkaisi energiatehokkuuden tiimoilta myös päivitetyn kuvan, jossa se kehuu RX 6000 -sarjan energiatehokkuutta ja suorituskykyä per euro GeForce RTX 30 -sarjaan verrattuna.

Seuraavaksi AMD:lta on vuorossa RDNA3-arkkitehtuuri, josta ainakin huippumallien on luvattu ehtivän myyntiin vielä tämän vuoden aikana. RDNA3:n luvataan parantavan jälleen energiatehokkuutta yli 50 % edeltäjäänsä nähden. Merkittävä osa parannuksesta tulee TSMC:n 5 nanometrin luokan prosessin käytöstä, mutta myös arkkitehtuurin päivityksillä on oma merkittävä roolinsa. AMD varmisti blogipostauksessa RDNA3:n sisältävän uuden sukupolven Infinity Cache -välimuisteja, joiden luvataan olla sekä entistä tiiviimpiä että vähävirtaisempia, kuin RDNA2:n IC-välimuisti.

Lähde: AMD