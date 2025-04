Viime vuoden CMF Phone 1:een nähden uuden CMF Phone 2 Pron suositushinta alkaa 20 euroa korkeammalta.

Brittiläinen älypuhelinvalmistaja Nothing lanseerasi viime vuonna edullisemman pään tuotteita tarjoavan CMF-brändinsä, jonka ensimmäinen älypuhelin CMF Phone 1 saikin io-techin testissä kehuja massasta poikkeavuudellaan. Nyt tuoteperheeseen on lisätty uusi CMF Phone 2 Pro alle 300 euron hintaluokkaan vajaat pari kuukautta valmistajan keskihintaisten Nothing Phone (3a)- ja (3a) Pro -mallien julkaisun jälkeen.

CMF Phone 2 Prossa on viime vuoteen nähden hyvin kevyesti päivitetty järjestelmäpiiri MediaTek Dimensity 7300 Pro. RAM-muistia tarjotaan 8 ja tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua. Näyttökokoa on kasvatettu tuuman kymmenyksellä 6,77 tuumaan ja uuden puhelimen paneeli hyödyntää Flexible AMOLED -teknologiaa. Näytön mukautuva virkistystaajuusalue on 30–120 hertsiä.

Kamerajärjestelmän osalta CMF Phone 2 Pro lainaa joitain ominaisuuksia ”isoveljeltään” Nothing Phone (3a):lta. 50 megapikselin pääkamera ja 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ovat pitkälti samat, joskin 50 megapikselin 2x-telekamera on saanut osakseen pieniä muutoksia, kuten hieman pienempi sensorikoko. Etukameran tarkkuus on 16 megapikseliä.

Akkuominaisuudet eivät juuri viime vuodesta ole muuttuneet, sillä käytössä on edelleen 5000 mAh:n akku 33 watin langallisella latauksella. IP-suojausluokitus on noussut IP52:sta IP54:ään. Käytössä on myös tuoreista Nothing-malleista tuttu Essential Space -painike.

CMF Phone 2 Pron tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 164 × 78 × 7,8 mm – 185 g

6,77” AMOLED -näyttö, 1080 × 2392 pikseliä (387 PPI), 120 Hz, 3000 nitin pistemäinen maksimikirkkaus (HDR10+)

MediaTek Dimensity 7300 Pro -järjestelmäpiiri (TSMC 4 nm)

8 RAM-muistia

128 / 256 Gt tallennustilaa & microSD-muistikorttipaikka (maks. 2 Tt)

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,57″ sensori), f1.88, PDAF, EIS 8 megapikselin ultralaajakulma (1/4” sensori), f2.2, 119,5° kuvakulma 50 megapikselin 2x-telekamera (1/2,88″ sensori), f1.85, EIS

16 megapikselin etukamera (1/3″ sensori), f2.45, kiinteä tarkennus

Videokuvaus: 4K 30 FPS / 1080p 60 FPS

5G NR, 4G LTE, Dual-nano-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, NFC

GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

Monokaiutin

Akku: 5000 mAh, 33 W:n lataus (5 W:n käänteinen), USB Type-C 2.0

Nothing OS 3.2 (Android 15) 3 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



CMF Phone 2 Pro on ennakkotilattavissa 5. toukokuuta asti hintaan 259 euroa 128 Gt:n tallennustilalla, kun taas 256 Gt:n variantti maksaa 289 euroa. Puhelimen värivaihtoehdot ovat oranssi, vaaleanharmaa, musta ja valkoinen. Ennakkotilausetuna Nothing tarjoaa puhelimen kylkiäiseksi CMF Buds 2 -nappikuulokkeet.

Lähde: Nothing