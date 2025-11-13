6-ytiminen ja 12 säiettä suorittava uusi X3D-prosessori on saatavilla Suomessa alle 300 euron hintaan.

AMD:n uusin sukupolvi työpöytäprosessien markkinoilla on Ryzen 9000 -sarja. Yhtiön uusin prosessorijulkaisu kuuluu kuitenkin osaksi pykälää vanhempaa Ryzen 7000 -sarjaa.

AMD on julkaissut uuden Ryzen 5 7500X3D -prosessorin pelaajille. Kuten nimestä voi jo päätellä, kyse on Zen 4 -arkkitehtuurin 3D V-Cache -välimuistilla varustettu prosessori. Ryzen 5 -sarjaan kuuluvana prosessorissa on käytössä 6 ydintä, joista kukin kykenee suorittamaan kahta säiettä samanaikaisesti. Prosessoriydinten peruskellotaajuus on 4 ja maksimi Boost-kellotaajuus 4,5 GHz. X3D-välimuistin ansiosta prosessorilla on käytössään yhteensä 96 Mt L3-välimuistia. Prosessori sopii AM5-kantaisiin emolevyihin.

AMD sijoittaa Ryzen 5 7500X3D:n kilpailemaan Intelin Core Ultra 5 245KF -prosessoria vastaan. Yhtiön testien mukaan se peittoaa verrokkinsa 20 AA-pelin vertailussa keskimäärin 13 %:n erolla ja kilpailullisissa peleissä 10 pelin keskiarvolla 22 %:lla. Toiseksi verrokiksi on asetettu puolestaan Core i5 14600K, johon eroa tulee AAA-peleissä 8 ja kilpailullisissa peleissä 12 % AMD:n testien mukaan.

Ryzen 5 7500X3D:n suositushinta Yhdysvalloissa on 269 dollaria ja se Hinta.fi-hintaseurannan mukaan sen saa Suomesta edullisimmillaan noin 295 euroon. Prosessori on parhaillaan myös io-Techin testilaboratoriossa.

Lähde: AMD (sähköposti)