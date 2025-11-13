OnePlussan uutuuslippulaiva tulee saataville kolmessa eri värissä tuoreella Snapdragon 8 Elite Gen 5:llä varustettuna.

Kiinalainen OnePlus on julkaissut globaalisti uuden OnePlus 15 -huippumallinsa, joka esiteltiin Kiinassa jo viime kuussa. Samalla yritys hyppäsi nimeämisessä kokonaan numeron 14 yli ja julkaisi lippulaivamallinsa ensimmäistä kertaa loppuvuoden puolella alkuvuoden sijaan.

OnePlus 15:n ulkoasu on muuttunut edellisen sukupolven OnePlus 13:sta melkoisesti ja on nyt yhteneväisempi kesällä julkaistujen Nordien sekä viime keväänä Kiinassa julkaistun 13T-mallin kanssa. Värivaihtoehdot ovat Sand Storm (hiekka), Infinite Black (musta) ja Ultra Violet (violetti), joista ensin mainitussa on muista poiketen keraamia muistuttavalla MAO-pinnoituksella (Micro-Arc Oxidation) käsitelty runko. Takakuori on myös massasta poiketen lasikuitukomposiittia.

OnePlus 15:n näyttö on varustettu 6,78 tuuman LTPO OLED -paneelilla, jonka mukautuva virkistystaajuus on 1–120 hertsiä, mutta tarjolla on myös 165 Hz:n pelitila. OnePlus mainostaakin laitteen näyttöä ensimmäiseksi 1,5K-tarkkuuden 165-hertsiseksi puhelinnäytöksi. OnePlus 13:een nähden QHD-resoluutiosta on siis tultu hieman alas, mutta tilalle on saatu korkeampi maksimivirkistystaajuus. Edeltäjästä poiketen näyttö ja sitä peittävä lasi ovat täysin tasapintaisia ja reunuksia on kavennettu 1,15 milliin.

Rautaosastolla raksuttaa Qualcommin uusi huippujärjestelmäpiiri Snapdragon 8 Elite Gen 5, kun taas edeltäjämalli luotti Snapdragon 8 Eliteen. Sen parina ovat OnePlussan oma G2 WiFi-piiri sekä näytön 3200 hertsin kosketusvasteesta huolehtiva Touch Response Chip. RAM-muisti ja tallennustilavaihtoehdot ovat pysyneet samana – 12 & 256 gigatavua sekä 16 & 512 Gt –, mutta tallennustila on nyt uudempaa UFS 4.1 -tyyppiä.

Ensisilmäyksellä kamerajärjestelmässä vaikuttaisi tapahtuneen järin suuria muutoksia OnePlus 13:een verrattuna, sillä käytössä on edelleen kolmoistakakamera, jossa kaikki kamerat ovat tarkkuudeltaan 50 megapikseliä ja myös etukameran tarkkuus on pysynyt 32 MP:ssä. Muutoksia on tapahtunut kuitenkin kameroiden sensoreissa, kuten esimerkiksi pääkamerassa, jossa on nyt pykälää pienikokoisempi Sonyn LYT-700 -sensori aiemman LYT-808:n sijaan. Myös polttoväliltään hieman pidentyneen 3,5x-telekameran sensori on pienentynyt pikselikooltaan 0,8:sta 0,64 mikrometriin. Etukamera käyttää uudempaa RGBW-tyyppistä IMX709-sensoria ja tukee nyt automaattitarkennusta. Kuvaprosessoinnissa OnePlus on siirtynyt käyttämään omaa uutta DetailMax Engine -kuvamoottoria. Videokuvaus onnistuu edelleen pääkameralla 8K 30 FPS -tasoisesti, mutta 4K-videokuvaukseen on saatu 120 FPS:n tuki, joka onnistuu myös Dolby Visionin kera.

OnePlus 15:ssä on uusi kahdesta kennosta rakentuva ja piihiilianodia käyttävä ”Silicon NanoStack -akku”, jonka kapasiteetti on kasvanut aiemmasta 6000 milliampeeritunnista peräti 7300 mAh:iin. Myös latausnopeudet ovat hieman kasvaneet, sillä langallisesti uusi akku latautuu 120 watin ja langattomasti 80 W:n teholla (SuperVOOC & AirVOOC).

Ohjelmistopuolella rullaa Android 16:een pohjautuva OxygenOS 16, jonka visuaalista ilmettä on uudistettu keskivertoa enemmän. Viime vuonna Nord 5 -mallissa esitelty Plus Mind -muistiinpanoapuri voidaan aktivoida alert-slider-kytkimen korvanneella AI Key -painikkeella laitteen vasemmasta kyljestä. Plus Mind osaa tekoälyapuri-tyylisesti tehdä erilaisia muistiinpanoja näytön sisällöstä tai kamerasovelluksessa näkyvistä asioista Mind Space -sovellukseen, johon käyttäjä voi antaa uutena ominaisuutena yhteyden myös Googlen Geminille entistä hienostuneempaa käyttöä varten.

Edeltäjämallin tapaan OnePlus 15:lle luvataan neljä vuotta Android-versiopäivityksiä ja 6 vuoden tietoturvakorjaukset.

OnePlus 15:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Sand Storm, Infinite Black, Ultra Violet

Ulkomitat ja paino: 161,4 × 76,7 × 8,1/8,2 (Sand Storm/Infinite Black & Ultra Violet) mm – 211/215 g (Sand Storm/Infinite Black & Ultra Violet)

IP69K-suojaluokitus, näytössä Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi

6,78” LTPO OLED -näyttö, 1–120 Hz (165 Hz:n pelitila), 1272 × 2772 pikseliä (450 PPI), 1800 nitin maksimikirkkaus, HDR10+ & HDRViVid

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri (TSMC 3 nm) 8 Oryon-ydintä: 2 × Prime + 6 × Performance Adreno 840 -grafiikkaohjain

12 & 16 Gt RAM-muistia (LPDDR5X)

256 & 512 Gt tallennustilaa (UFS 4.1)

Kolmoistakakamera: 50 MP:n pääkamera (1/1,56″ Sony IMX906), f1.8, PDAF, OIS 50 MP:n optinen 3,5x-telekamera (1/2,76” Samsung ISOCELL JN5), f2.8, PDAF, OIS 50 MP:n ultralaajakulmakamera (1/2,88” RGBW OmniVision OV50D), f2.0, PDAF, 116°:n kuvakulma

32 MP:n etukamera (1/2,74” Sony IMX709), f2.4, AF

Videokuvaus: 8K 30 FPS & 4K 120 FPS pääkameralla, 4K 60/30 FPS kaikilla, 1080p 120/60/30 FPS, Dolby Vision -tuki

5G NR, LTE-FDD/TDD, (Dual-nano-SIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS

Stereokaiuttimet

Akku: 7300 mAh, 120 W:n langallinen SuperVOOC-lataus, 80 W:n langaton AirVOOC-lataus

OxygenOS 16 (Android 16) 4 vuotta Android-versiopäivityksiä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



OnePlus 15 on välittömästi saatavilla Suomessa 949 euron lähtöhintaan 12 & 256 Gt:n varianttina, mutta vain Infinite Black -värissä. 16 & 512 Gt:n variantti on saatavilla kaikilla värivaihtoehdoilla suositushintaan 1099 euroa. Julkaisutarjouksena puhelimen kylkiäiseksi tarjotaan älykelloa, joka on jälleenmyyjästä riippuen OnePlus Watch 3 (43 mm) tai Watch 2.

Lähde: Sähköpostitiedote, tuotesivut