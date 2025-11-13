Galaxy Tab A11+:n lähtöhinta on 279 ja Tab A11:n 199 euroa.

Samsung on julkaissut edullisempaan hintaluokkaan kaksi uutta tablettimallia, jotka ovat Galaxy Tab A11+ ja A11. Uutuudet sijoittuvat hintansa lisäksi myös ominaisuuksiltaan reippaasti valmistajan kalliimpien Galaxy Tab S -mallien alapuolelle. Tab A9 -malliston Samsung julkaisi kaksi vuotta sitten, mutta Tab A10 -mallit jäivät valmistajalta välistä.

Sekä A11+:sta että A11:stä tulee saataville käytännössä viisi varianttia, sillä A11+ tarjoaa Wi-Fi- ja 5G-versiot 128 ja 256 gigatavun tallennustilalla, kun taas edullisemmasta A11:stä voi valita Wi-Fi- tai LTE-version 64 ja 128 Gt:n tallennustilavaihtoehdoilla. Näiden lisäksi molemmista tulee mobiiliverkkoja hyödyntävä Enterprise-versio. Sekä A11+ että A11 tukevat myös microSD-muistikorttia 2 Tt:uun asti ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntää.

Molemmissa tableteissa on 90 hertsin TFT LCD -näytöt, joiden tarkkuus on A11+:ssa 1200p-tasoa 11 tuuman koossa ja A11:ssä 800p-tasoa koossa 8,7”. Järjestelmäpiirinä laitteissa raksuttaa MediaTekin Dimensity 7300 (A11+) ja Helio G99 (A11). RAM-muistimäärät ovat samassa järjestyksessä 8 ja 6 Gt.

Uusissa Tab A -malleissa on etukamera ja yksi automaattitarkenteinen takakamera, joiden tarkkuudet ovat molemmissa laitteissa 5 ja 8 megapikseliä. A11+:n akku on kapasiteetiltaan 7040 milliampeerituntia ja latausteholtaan 25 wattia, kun taas A11 luottaa 5100 mAh:n akkuun 15 W:n latausteholla. A11+ painaa 477 ja A11 337 grammaa.

A11+:ssa pyörii Samsungin tuorein One UI 8 -käyttöliittymä (Android 16), kun taas A11:ssä on aluksi tyytyminen One UI 7:ään (Android 15). Molemmille laitteille luvataan Samsungin kalliimmillekin laitteille tyypillinen 7 & 7 vuotta ohjelmistopäivityksiä.

Molemmat tabletit ovat saatavilla Samsungilta seuraavin suositushinnoin:

Galaxy Tab A11+ WiFi (128 Gt) – 279 €

Galaxy Tab A11+ 5G (128 Gt) – 329 €

Galaxy Tab A11+ WiFi (256 Gt) – 329 €

Galaxy Tab A11+ 5G (256 Gt) – 379 €

Galaxy Tab A11+ 5G (128 Gt) Enterprise – 349 €

Galaxy Tab A11 WiFi (64 Gt) – 199 €

Galaxy Tab A11 LTE (64 Gt) – 239 €

Galaxy Tab A11 WiFi (128 Gt) – 249 €

Galaxy Tab A11 LTE (128 Gt) – 289 €

Galaxy Tab A11 LTE (64 Gt) Enterprise – 259 €

