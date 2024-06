AMD julkaisi Ryzen 9000 -sarjan Zen 5 -prosessorit AM5-kantaan

Granite Ridge -koodinimellä tunnetut Ryzen 9000 -sarjan Zen 5 -prosessorit noudattavat tuttua kaavaa 6-, 8-, 12- ja 16-ytimisine malleineen, mutta entistä tehokkaampina.

AMD on toimitusjohtajansa Lisa Sun johdolla julkistanut Computex 2024 -messuilla uuden sukupolven prosessoreita sekä työpöydälle että mobiilimpaan käyttöön kannettaviin. Työpöytäpuolella huomio kiinnittyy luonnollisesti Granite Ridge -koodinimellä aiemmin tunnettuihin Zen 5 -prosessoreihin.

AMD:n uudet Zen 5 -kuluttajaprosessorit tullaan tuntemaan Ryzen 9000 -sarjana, kuten ennakkoon jo osattiinkin odottaa. Ne tulevat sopimaan nykyisiinkin AM5-emolevyihin, mutta niiden rinnalla markkinoille saapuvat myös uudet X870- ja X870E-piirisarjat.

Zen 5 -arkkitehtuurin kolme merkittävintä parannusta ovat AMD:n mukaan parannettu haarautumisen ennustuksen tarkkuus ja viive, leveämpien liukuhihnojen ja vektoriyksiköiden tuoma suoritusteho ja allekirjoittaneen ymmärryksen ohi viheltävä ”deeper window size across design” minkä pitäisi parantaa rinnakkaisuutta. Sillä on parhaimmillaan kaksinkertaisesti enemmän kaistaa front-endin käskyille, kaistaa datalle L2:lta L1- ja L1:ltä FP-välimuisteille ja tekoäly- sekä AVX512-suoritustehoa.

Käytännönläheisemmin se tarjoaa keskimäärin (geometrinen keskiarvo) noin 16 % paremman IPC:n Zen 4:ään verrattuna. Esimerkkisovelluksissa pienimmillään ero on Far Cry 6:ssa, jossa ero on 10 %, ja suurimmillaan Geekbench 5.4:n AES XTS -testissä 35 %, mutta tätä yksittäistä poikkeusta seuraavalla eli Blenderillä eroksi jää 23 %.

Ryzen 9000 -sarjan mallisto ei sinänsä tarjoa isoja yllätyksiä. Ensimmäisessä aallossa julkistettiin 6-ytiminen Ryzen 5 9600X, 8-ytiminen Ryzen 7 9700X, 12-ytiminen Ryzen 9 9900X ja 16-ytiminen Ryzen 9 9950X. Löydät prosessoreiden tarkemmat yksityiskohdat yllä olevasta diasta. Prosessorit saapuvat myyntiin heinäkuussa.

Suorituskykyvertailuun AMD on valinnut luonnollisesti huippumalli Ryzen 9 9950X:n ja verrokiksi Intelin Core i9-14900K:n. Yhtiön testien mukaan tuottavassa työssä ja sisällön tuotannossa uusi Ryzen peittoaa Intelin verrokin 7-56 prosentin ja pelipuolella 4-23 %:n erolla. Mistral-LLM-kielimallia pyörittäessä 9950X:n kerrotaan peittoavan 14900K:n 20 %:n erolla.

