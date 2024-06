Strix Point -prosessorit marssivat Copilot+ PC -markkinoille AMD Ryzen AI 300 -sarjana

Uudet Zen 5 -prosessorit saapuvat kannettaviin 12 Zen 5 -prosessoriytimellä, 50 TOPSin XDNA 2 -tekoälykiihdyttimellä ja 16 Compute Unit -yksikön RDNA 3.5 -grafiikkaohjaimella.

AMD:n Computex 2024 -messujen runsaaseen prosessoritarjontaan kuuluu työpöytäpuolen lisäksi luonnollisesti uutta valikoimaa myös kannettaviin. Strix Point -koodinimellä ennakkoon tunnetut prosessorit uudistavat samalla myös yhtiön Copilot+ PC -yhteensopivien mobiiliprosessoreiden brändiä AI-liittellä.

AMD:n Strix Point -prosessorit tullaan tuntemaan markkinoilla Ryzen AI 300 -sarjana. Yhtiön laskuissa kyse on sen kolmannen sukupolven tekoälyprosessorista, vaikkei Ryzen 7040- tai 8040-prosessorit Copilot+ PC -määritelmiä täytäkään. Epäilevämpi Tuomas saattaisi tosin luulla asialla olevan myös tekemistä kilpailevan valmistajan tulevan 200-sarjan numeroinnin kanssa.

Ryzen AI -prosessorit ovat Microsoftin Copilot+ PC -yhteensopivia ja niiden XDNA 2 -arkkitehtuuriin perustuva NPU on 50 TOPSin suorituskyvyllään edellä ainakin Qualcommin Snapdragon X -prosessoreiden NPU:ta, mutta Intelin Lunar Laken vastaus on vielä näkemättä. AMD:n diassa Lunar Lakelle on ilmoitettu 40-45 TOPSin arvio, mutta Intel on jo varmistanut suorituskyvyn olevaan ”45+” TOPSia.

Prosessoreiden XDNA 2 -NPU sisältää AMD:n dian mukaan 32 AI-yksikköä ja kahdeksan muistiyksikköä, mikä tarjoaa jopa viisinkertaisesti laskentakapasiteettia viime sukupolveen nähden. Kiihdytinten kerrotaan olevan myös kaksi kertaa edeltäjiään energiatehokkaampia. Kiihdytin tukee INT8- ja FP16-tarkkuuksien lisäksi uutta Block FP16 -tarkkuutta, jonka luvataan tarjoavan 8-bittisen tarkkuuden suorituskyvyn 16-bittisellä tarkkuudella.

Prosessoriin mahtuu luonnollisesti muutakin kuin vain tekoälykiihdytin. Ryzen AI -prosessorit ovat maksimissaan 12-ytimisiä ja sirulta löytyy yhteensä neljä Zen 5 -ydintä sekä kahdeksan Zen 5c -ydintä. Niiden rinnalta löytyy lihotuskuurilla ollut uusi RDNA 3.5 -grafiikkaohjain, johon mahtuu nyt maksimissaan 16 Compute Unit -yksikköä. Prosessorit valmistetaan 4 nanometrin luokan prosessilla.

Ainakin alkuun Ryzen AI -sarjaan tulee kuulumaan vain kaksi mallia: huippumalli Ryzen AI 9 HX 370 ja pykälää matalammalle osuva Ryzen AI 9 365. Jälkimmäisestä on leikattu pois käytöstä kaksi Zen 5c -ydintä ja neljä CU-yksikköä GPU:lta, mutta NPU tarjoaa samat 50 TOPSia kuin isoveljensäkin. Molempien TDP on konfiguroitavissa 15-54 wattiin ja vakiona se on 28 wattia.

AMD:n testien mukaan sen Ryzen AI 9 HX 370 peittoaa Snapdragon X Eliten Geekbench 6.3 1T-testissä 5 %:n erolla, Procyon Officessa 10 %:n erolla, Cinbench 24:n nT-testissä 30 %:n marginaalilla ja 3DMark Night Raidin Graphics-testissä jopa 60 %:n erolla.

Applen M3:a vastaan testivalikoimasta löytyi niin ikään Procyon Office tällä kertaa 9 %:n edulla AMD:lle, Adoben Premiere Pro 11 %:n erolla, Cinebench 24 nT 70 %:n erolla ja Blender jopa 98 % erolla. Samoissa testeissä vastassa oli myös Intelin Core Ultra 185H, jonka Ryzen AI 9 HX 370 peittosi 4 %, 40 %, 47 % ja 73 % eroin. Core Ultra 185H jää AMD:n mukaan myös peleissä jälkeen keskimäärin 36 %:n erolla, kun käytössä on integroitu grafiikkaohjain.

Ensimmäiset Copilot+ PC -kannettavat Ryzen AI 300 -sarjan prosessoreilla saapuvat myyntiin heinäkuussa. AMD:n mukaan Strix Pointilla on taskussaan jo yli 100 tulevaa mallia eri valmistajilla.

