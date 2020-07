AMD julkaisi Ryzen Threadripper Pro -sarjan prosessorit Lenovon johdolla

Uudet Ryzen Threadripper Pro -prosessorit ovat tulossa saataville vain OEM-valmistajien valmiissa työasemissa, eikä niitä tai prosessoreita tukevia emolevyjä aiota tuoda jälleenmyyntiin.

Viime viikolla nettiin vuoti kuva julkaisemattomasta Ryzen Threadripper Pro 3995WX -prosessorista ja pian sen perään Lenovo kiusoitteli julkaisevansa jotain aivan uutta ThinkStation-markkinoille. Nyt vuodot ja kiusoittelut voidaan unohtaa, sillä AMD julkaisi uudet Threadripper Pro -prosessorit työasemakäyttöön.

Ryzen Threadripper Pro -sarjan prosessorit ovat lähes vastaavia, kuin Epyc-sarjan prosessorit. Ainoat asiat, mistä on karsittu, on tuki useamman prosessorikannan emolevyille sekä muistituki, mikä on TR Pro -prosessoreissa rajoitettu Epycien 4 Tt:n sijasta kahteen teratavuun. Muutoin erot rajoittuvat prosessoreiden tarkkoihin konfiguraatioihin. 3945WX on 12-, 3955WX 16, 3975WX 32 ja huippumalli 3995WX 64-ytiminen. Prosessoreiden käytössä on 8-kanavainen DDR4-3200-muistiohjain sekä 128 PCI Express 4.0 -väylää. Löydät prosessoreiden tarkat tiedot yllä olevasta taulukosta. Emolevyt perustuvat jo aiemmin tiedossa olleeseen, mutta hylätyksi oletettuun WRX80-piirisarjaan.

Ryzen Threadripper Pro saapuu markkinoille aluksi yksinoikeudella Lenovon ThinkStation P620 -työasemissa. Työasemaan on konfiguroitavissa parhaimmillaan TR Pro 3995WX -prosessori, teratavu muistia sekä kaksi NVIDIAn Quadro RTX 8000- tai neljä RTX 4000 -näytönohjainta. Löydät työaseman tarkemmat konfiguraatiomahdollisuudet yllä olevasta kuvasta.

Uudet prosessorit tulevat myös muiden OEM-valmistajien saataville, mutta näillä näkymin jälleenmyyntiin niitä ei olla saamassa. AnandTechin mukaan AMD ei julkaise vain OEM-valmistajille tarkoitettujen ratkaisujen suositushintoja lainkaan, joten hinnoittelua voidaan vain arvailla. Yhtiö on asemoinut 3995WX:n dioissaan kahta Xeon Platinum 8280 -prosessoria vastaan. 3975WX:lle on löydetty verrokki Xeon W-3275:stä, 3955WX:lle W-2295:stä ja 3945WX:lle Xeon W-3235:stä. AMD perustelee 3995WX:n asemointia dialla, jossa 3995WX voittaa kaksi Xeon Platinum 8280 -prosessoria yli 25 testissä.

Lähde: AMD