iCue Nexus Companion mahdollistaa yhteensopivien laitteiden hallinnan lisäksi täysin kustomoitavia painikkeita, makroja ja ohjelmakohtaisia profiileja.

Corsair hämmensi kuunvaihteessa julkaisemalla markkinoille iCue RGB-valotornit, joille on vaikeaa löytää järkiperusteita. Nyt yhtiö on lanseerannut jälleen uuden iCue-tuotteen, mutta tällä kertaa laitteella on myös oikea funktio.

iCue Nexus Companion Touch Screen on nimensä mukaisesti pienikokoinen kosketusnäyttö. Näytöllä on kulmasta kulmaan mittaa viisi tuumaa ja sen resoluutio on 640×48 pikseliä. Se on varustettu vaihdettavalla alustalla, joiden avulla se voi joko olla pöydällä pystyssä itsenäisesti, tai asennettuna yhteensopivan Corsairin näppäimistön taakse. Virallisesti tuettuja näppäimistöjä ovat K70 Mk.2 -sarjan perus- ja low profile -mallit sekä K95 Platinum -näppäimistöt.

Nexus Companion on suunniteltu luonnollisesti ensisijaisesti iCue-yhteensopivien laitteiden hallintaan, mutta luonnollisesti näytön sisältö ja toiminnallisuus on laajasti kustomoitavissa. Näytölle voi ohjelmoida omia painikkeitaan, joita mahtuu kerralla näytölle maksimissaan kuusi, mutta pyyhkäisyeleillä lisää voi laittaa seuraaville sivuille. Se osaa myös näyttää esimerkiksi prosessorin käyttöasteita ja muita koneen diagnostiikkatietoja, minkä lisäksi saataville on tulossa ilmeisesti ohjelmakohtaisia ammattilaisten suunnittelemia näkymiä.

iCue Nexus Companion Touch Screen tulee saataville välittömästi, mutta jostain syystä se ei ole näkyvissä ainakaan Suomesta käsin. Sen sijaan sivusto tarjoaa virallisiksi myyntikanaviksi Suomessa CDONin, Jimm’s PC-Storen, Multitronicin ja Verkkokauppa.comin. Ainoastaan Multitronic on listannut tuotteen tähän mennessä ja sen toimituspäiväksi povataan kuun loppua. Nexus Companion on hinnoiteltu kaupassa 118,90 euroon.

Lähde: Corsair