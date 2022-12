Ajureissa on mukana virallinen tuki The Callisto Protocolille, Need for Speed Unboundille sekä The Witcher 3:n next gen -päivitykselle

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 22.11.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia. AMD Software 22.11.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet The Callisto Protocol- ja Need for Speed Unbound -peleille sekä The Witcher 3:n next gen -päivitykselle. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei valitettavasti ole merkintöjä. Liiskattuja bugeja ajureissa ovat esimerkiksi pitkään vaivannut ongelma, jossa AMDSServ.exe saattoi aiheuttaa näytönohjaimen käyttöasteen jumittamisen 100 %:iin pelin sulkemisen jälkeen, Firefoxissa RX 6000 -sarjalla tapahtuneet videoiden nykimiset sekä ajureiden kaatuminen tai musta ruutu RX 6000 -sarjalla videon ja muun ikkunan välillä hyppelyssä joillain 240 hertsin näytöillä sekä tapauksissa, joissa on käytössä korkean ja matalan virkistystaajuuden näytöt samalla näytönohjaimella. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi tekstuureiden vilkunta tai muut artefaktit Warhammer 40 000: Darktidessä, järjestelmän mahdollinen nykiminen tai käyttöliittymän vilkkuminen, kun kahta eri videota pyöritetään samanaikaisesti Chromium-pohjaisella selaimella ja joillain hetkellisesti näkyvä kuvan korruptoituminen video- ja peli-ikkunoiden välillä vaihtaessa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa. Lataa AMD:n ajurit täältä