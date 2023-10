Ajureissa on mukana tuki Assassin's Creed Mirage- ja Lords of the Fallen -peleille sekä Anti-Lag+ -ominaisuudelle Counter-Strike 2:ssa.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 23.10.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja integroituja grafiikkaohjaimia. Ajureista on erillisversio järjestelmiin, joista löytyy sekä RDNA- että Vega- tai Polaris-arkkitehtuurin ohjain. AMD Software 23.10.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Assassin's Creed Mirage- ja Lords of the Fallen -peleille, sekä tuki Anti-Lag+ -ominaisuudelle Counter-Strike 2 -pelissä. Mainintoja suorituskykyeroista ei ole, mutta ainakin välissä julkaistut Mirage-ajurit paransivat RX 7900 XTX:n suorituskykyä PCGH:n testeissä merkittävästi. Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Korjattujen bugien listalla ovat esimerkiksi Starfieldin kaatuilu, ajureiden kaatuilu MSAA tai FSR päällä sekä pelin nykiminen Counter-Strike 2:ssa, EA Sports FC 24:n mahdollinen kaatuminen heti käynnistyksen yhteydessä ja järjestelmän kaatuminen tai musta ruutu RX 6000 -sarjalla videoita toistaessa. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan vanha tuttu Performance Metrics Overlayn FPS-mittarin toimimattomuus joissain peleissä, Forza Motorsportissa mahdollisesti esiintyvä grafiikan korruptoituminen säteenseuranta käytössä ja Total War: Pharaohissa esiintyvä vilkunta pelin valikoissa grafiikka-asetusten muuttamisen jälkeen. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.