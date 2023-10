Geforce-ajureissa on mukana tuki Call of Duty: Modern Warfare III:n avoimelle beetaversiolle, Forza Motorsportille ja Lords of the Fallenille.

NVIDIA on julkaissut uusia ajureita näytönohjaimilleen. GeForce 537.58 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien. Samassa yhteydessä julkaistiin myös Studio 537.58 -ajurit, joiden näytönohjaintuki alkaa Pascal-arkkitehtuurista.

GeForce 537.58 -ajureiden merkittävin uudistus on Game Ready -leima Call of Duty: Modern Warfare III:n avoimelle beetaversiolle, mutta mukana on tuki myös Forza Motorsportille ja Lords of the Fallenille. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole mainintoja, mutta voit tutustua pelitukiin tarkemmin yhtiön Game Ready -artikkelissa.

Ajureiden korjattujen pelibugien listalle on päässyt tällä kertaa Lies of P:n Game Pass -versiolta uupuneen peliprofiilin lisäys mukaan, mutta yleisemmällä tasolla ajureissa on korjattu myös eri sovellusten ilmoittamat väärät tehonkulutuslukemat GeForce RTX 4060:lle ja kasvaneet DPC-viiveet, kun näytönohjain on yhdistetty näyttöön HDMI 2.1 FRL -yhteydellä 10 tai 12 bitin värisyvyydellä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan Halo Infiniten selvästi huonompi suorituskyky Maxwell-näytönohjaimilla ja joillain näytöillä esiintyvät satunnaiset mustan näytön vilkahdukset, kun näyttösignaalissa käytetään Display Stream Compression -pakkausta. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Studio 537.58 -ajureiden merkittävin uudistus on tuki Adobe MAX -tapahtumassa julkaistuille uusille sovelluksille ja päivityksille sekä Adobe Premiere Pron, After Effectsin ja Substance 3D:n tekoälyominaisuuksille. Korjattujen ja tiedossa olevien bugien lista on identtinen GeForce-ajureiden kanssa. Voit tutustua ajureihin tarkemmin yhtiön Studio-blogissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä