Intelin Arc A -sarjan näillä näkymin valmiiksi saattava A580:n suositushinta veroeroineen on noin 210 euroa ja se on suunniteltu 1080p-pelaamiseen.

Intelin Arc-näytönohjainten mallistoon julkistettiin heti alkujaan A3-, A5- ja A7-sarjan mallit. Työpöydällä A5-malleja ei ole kuitenkaan näkynyt ja kuulunut ennen kuin nyt.

Intel on julkaissut Arc A580 -näytönohjaimen jälleenmyyntiin. Näytönohjain perustuu A7-mallien tapaan TSMC:n N6-prosessilla valmistettavaan ACM-G10-grafiikkapiiriin, jonka 32 Xe-ytimestä on A580:n tapauksessa käytössä 24, mikä tarkoittaa 3072 varjostinydintä. XMX-ytimiä on käytössä 384, säteenseurantakiihdyttimiä 24 ja muistiväylä on täydet 256-bittiä leveä.

Intelin ilmoittama ”Graphics Clock” on 1700 MHz, mutta maksimi Boost on selvästi korkeampi 2400 MHz. 8 gigatavua GDDR6-muistia toimii 16 Gbps:n nopeudella eli muistikaistaa on käytössä 512 Gt/s. Yhtiön markkinointimateriaalien mukaan se on suunnattu 1080p-pelaamiseen, mutta ei julkaissut suorituskykyvertailuja kilpailijoihin.

Intel Arc A580 tulee saataville välittömästi ASRockin, Gunnirin ja Sparklen kautta. Sen veroton suositushinta on Yhdysvalloissa 179 dollaria, minkä pitäisi kääntyä noin 210 euroon Suomessa. Eri AIB-valmistajat saattavat hinnoitella korttinsa poikkeavasti.

Lähde: Intel