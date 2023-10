Ajureissa on mukana tuki Assassin's Creed Miragelle, Lords of the Fallenille ja Forza Motorsportille. Lisäksi moninpeleissä banneja aiheuttanut Anti-Lag+ on toistaiseksi poistettu käytöstä.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 23.10.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön RDNA-näytönohjaimia. Ajureista on erillisversio kokoonpanoille, joissa on RDNA-arkkitehtuurin rinnalla Vega- tai Polaris-näytönohjain.

Huom! AMD on vetänyt aiemmat AMD Software 23.10.1 -ajurit pois jakelusta Anti-Lag+ -teknologian moninpeleissä aiheuttamien bannien vuoksi. Tämän vuoksi ominaisuus on toistaiseksi kytketty ajureista kokonaan pois päältä. AMD työskentelee kehittäjien kanssa ongelmien ratkomiseksi sekä aiheettomien bannien poistamiseksi ja tulee tiedottamaan asiasta lisää, kun tiedotettavaa on. Lisäksi AMD suosittelee ajureiden poistoa ennen uusien asentamista, mikäli käytössä on ollut jotkin AMD:n AFMF-ajureiden ennakkoversioista.

AMD Software 23.10.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Assassin’s Creed Mirage-, Lords of the Fallen- ja Forza Motorsport -peleille. Valitettavasti mukana ei ole mainintoja mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin, mutta jos alla on 23.9.x-sarjan ajurit, tiedetään ajureiden parantavan suorituskykyä uusimmassa Assassin’s Creedissä pois vedettyjen 23.10.1-ajureiden kautta.

Tällä kertaa korjattujen bugien listalle on mahtunut tällä kertaa Starfieldin satunnaiset kaatuilut, Call of Duty: Modern Warfare 2:n satunnaiset kaatuilut Anti-Lag käytössä, CS2:n nykiminen ja ajureiden mahdollinen kaatuilu MSAA tai FSR käytössä, EA Sports FC 24:n mahdollinen kaatuminen käynnistykseen ja koko järjestelmän jäätyminen tai mustan ruudun vilkunta RX 6000 -sarjalla videoita toistaessa. Tiedossa olevien ongelmien puolelta löytyvät puolestaan Performance Metrics Overlayn toimimattomuus joissain peleissä, Forza Motorsportissa havaittava grafiikan korruptoituminen säteenseuranta käytössä ja Total War: Pharaohin valikoissa tapahtuva vilkunta grafiikka-asetusten säätämisen jälkeen. Voit tutustua kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä