Ajurit ovat ensimmäiset yhtiön vanhempiakin näytönohjaimia tukevat ajurit sitten 22.11.2-ajureiden viime marraskuulta, mutta päivityksiä onkin mukana odotuksen edestä.

AMD on julkaissut pitkästä aikaa uudet ajurit koko näytönohjainkatraalleen. AMD Software Adrenalin Edition 23.2.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia.

AMD Software 23.2.1 -ajurit ovat normaalia järeämpi päivityspaketti. Ajureissa on uutta tuki Forspokenille, Dead Spacelle, IREE-kääntäjälle MLIR-käyttöliittymällä Vulkan-rajapinnalle sekä joukolle uusia Vulkan-laajennoksia (VK_KHR_fargment_shader_barycentric, VK_EXT_depth_clamp_zero_one, VK_EXT_attachment_feedback_loop_layout), tuki uusille streamausominaisuuksille RX 6000 -sarjalla (pre-filter toggle, pre-analysis, CAML-teknologia) ja uusi yhteyksien laatua parantava versio AMD Linkistä.

Uusien ominaisuuksien lisäksi ajureissa on myös rutkasti suorituskykyparannuksia verrattuna edellisiin vanhempiakin Radeoneita tukeviin 22.11.2-ajureihin. Uudet 23.2.1-ajurit parantavat suorituskykyä parhaimmillaan 4 % Marvel’s Spider-Man Remasteredissa, 3 % Sniper Elite 5:ssä, 6 % Shadow of the Tomb Raiderissa, 7 % Quake II RTX:ssä, 4 % Hitman 3:ssa, 6 % Marvel’s Guardians of the Galaxyssä, 19 % F1 2022:ssa, 9 % DOOM Eternalissa, 4 % Borderlands 3:ssa, 4 % Hogwarts Legacyssä ja 7 % Forspokenissa. Kaikki vertailut tehtiin Radeon RX 6950 XT -näytönohjaimella 4K-resoluutiolla, pois lukien Hogwarts Legacy, jossa mukana oli lisäksi RX 7900 XTX samoin parannuksin.

AMD on julkaissut myös blogin, jossa käydään laajemmin läpi suorituskykyparannuksia Windows 11:n ensimmäisistä ajureista tähän päivään. Lisäksi blogissa esitellään OBS 29.0.0 version paranneltua tukea Radeon RX 6000- ja RX 7000 -sarjojen näytönohjaimille, mukaanlukien jälkimmäisten AV1-enkooderille.

AMD on keskittynyt korjaamaan uusissa ajureissa käyttäjäraporttien kautta havaittuja ongelmia. Liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi AMD Softwaren käynnistymisongelmat ”Delayed Write Failed” -virheellä Windows 11 22H2:lla, SpaceEnginen heikko suorituskyky ja pitkät latausajat, valkoisena välillä näkyvä aluskasvillisuus Hogwarts Legacyssä RX 7000 -sarjalla ja Sea of Thievesin nykimisongelmat. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan RX 7000 -sarjalla korkeat lepokulutukset joillain korkean resoluution ja virkistystaajuuden näytönohjaimilla, joidenkin VR-sovellusten odotettua huonompi suorituskyky RX 7000 -sarjalla sekä hetkellinen näytön korruptoituminen peli- ja videoikkunoiden välillä hyppiessä. Korjauksia ja tiedossa olevia bugeja on vielä rutkasti lisääkin ja voit tutustua niihin sekä ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä