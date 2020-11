Radeon RX 6800 -sarjan näytönohjainten tuen lisäksi ajureissa on mukana virallinen tuki World of Warcraft: Shadowlands -pelille.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja APU-piirejä.

Radeon Software 20.11.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki uusille RDNA2-arkkitehtuuriin perustuville Radeon RX 6800 -sarjan näytönohjaimille sekä World of Warcraftin Shadowlands-lisäosalle. Lisäksi ajureissa on mukana tuki Vulkan-rajapinnan VK_KHR_fragment_shading_rate-laajennokselle. Laajennos on käytännössä Vulkan-rajapinnan vastine DirectX-puolen Variable Rate Shading -ominaisuudelle.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattujen bugien listalla ovat muun muassa graafinen korruptio Far Cry Primal -pelissä RX 5000 -sarjan näytönohjaimilla, RX 5700 -sarjan odotettua heikompi suorituskyky Xuan-Yuan Sword VII -pelissä sekä vanhempaa RX 500 -sarjaa koskevat tuuletinprofiilien ongelmat unitilan kanssa. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi useiden DXR-pelien mahdollinen kaatuilu, Crysis Remastered -pelissä hahmoissa eesiintyvä korruptio RX 6800 -sarjalla sekä vanha tuttu Performance Metrics Overlayn ja Performance Tuning -välilehden näyttämät todellisia korkeammat kellotaajuudet RX 5700 -sarjan näytönohjaimilla lepotilassa. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä