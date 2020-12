Radeon Software 20.12.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki Cyberpunk 2077 -pelille ja Radeon RX 6900 XT -näytönohjaimille.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.12.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA2-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja APU-piirejä.

Radeon Software 20.12.1 -ajureiden kaksi merkittävää uudistusta ovat tuki tänään myyntiin tulleille Radeon RX 6900 XT -näytönohjaimille sekä Cyberpunk 2077 -pelille. Valitettavasti julkaisutiedote ei mainitse mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattuja bugeja ovat Radeon RX 6800 -sarjan näytönohjainten satunnainen jumittaminen normaalia matalammille kellotaajuuksille pelatessa, HP Reverb G2 -virtuaalilaseilla esiintyneet synkronointiongelmat RX 6800 -sarjan näytönohjaimilla sekä ikuisuuksia tiedossa olevissa ongelmissa roikkunut Performance Metrics Overlayn ja Performance Tuning -välilehden ongelma, jossa RX 5700 -sarjan näytönohjaimille näytettiin todellisia korkeampia lepokellotaajuuksia. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi useiden DXR-pelien satunnainen kaatuilu säteenseuranta käytössä, ruudun välkkyminen, kun käytössä on MSI Afterburner sekä näytön kirkkauden vilkunta joissain peleissä FreeSync-näytöillä, jos peli on asetettu reunattomaan ikkunaan (Borderless Windowed). Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä