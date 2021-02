AMD julkaisi uudet Radeon Software 21.2.1 -ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen

Ajureiden merkittävin uudistus on tuki The Medium -pelille, jossa niiden luvataan parantavan RX 6800 XT:n suorituskykyä parhaimmillaan 9 % edeltäviin ajureihin verrattuna.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja APU-piirejä.

Radeon Software 21.2.1 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen tuki tuoreelle The Medium -pelille. Julkaisutiedotteen mukaan ajurit parantavat Radeon RX 6800 XT:n suorituskykyä pelissä 4K-resoluutiolla High-asetuksin parhaimmillaan 9 %.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattujen bugien listalle ovat päässeet ruudun vilkkuminen, kun MSI Afterburner on käytössä, Metro Exoduksen satunnaiset kaatuilut säteenseuranta käytössä sekä joitain Samsung CRG9 -näyttöjen käyttäjiä vaivannut ongelma, jossa näyttö jäi unitilasta herätessä mustaksi. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Hitman 3 -pelin mahdollinen kaatuminen Apex Predator -tehtävässä RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla, FreeSyncin toimimattomuus Forza Horizon 4 -pelissä sekä joidenkin pelien vilkunta reunattomassa ikkunassa (Borderless windowed), kun FreeSync on käytössä.

Lisäksi AMD kertoo tutkivansa joidenkin käyttäjien raportteja Radeon Software -hallintaohjelmiston odottamattoman korkeasta prosessorin käyttöasteesta. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

