Testissä Deltacon edullinen matalaprofiilinen TKL-näppäimistö, jossa Outemun ruskeat tuntopisteelliset kytkimet.

Deltacon uusia valkoisia White Line -malliston näppäimistöjä on saatavilla 60%-, TKL- ja täysikokoisena. Testissämme WK90B-malli, joka on TKL- eli Tenkeyless-malli Outemun ruskeilla matalaprofiilisillä kytkimillä varustettuna.

Videolla käydään läpi näppäimistön ominaisuudet, kytkimet ja näppäinhatut sekä testataan kirjoittamista ja pelaamista käytännössä. Rakenne on jämäkkä, mukana toimitetaan valkoinen punottu USB Type-C -kaapeli ja näppäinhatut on valkoiseksi maalattua ABS-muovia. Matalaprofiilisilla kytkimillä kirjoittaminen sujuu kohtalaisen hyvin, mutta pelaamiseen tuntopisteelliset kytkimet tuntuvat hieman tahmeilta. RGB-valaistus on epätasainen ja estetiikkaa rikkoo välilyönnin Deltaco Gaming -logokaiverrus.

