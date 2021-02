Silverstone julkaisi 1000 wattisen SFX-L-virtalähteen

SX1000 tarjoaa markkinoiden huippuun yltävän tehon tilavuuteensa nähden.

Silverstone on tänään viimein julkaissut alun perin jo vuoden 2019 Computex-messuilla esittelemänsä 1000 wattisen SFX-L-kokoisen SX1000-virtalähteen. Uutuus on jopa 200 wattia tehokkaampi, kuin valmistajan aiempi SFX-L-kokoluokan huippumalli SX800-LTI. Samalla se menee valmistajan teho per tilavuus -suhteen huipulle tarjoten lähes tuhat wattia litraa kohden (965 W/L).

Silverstone SX1000 on kooltaan Silverstonen SFX-L-standardin kokoinen, eli kyseessä on täysimittaista ATX-virtalähdettä selvästi pienempi, mutta normaalia SFX-virtalähdettä hieman suurempi koko. Perinteisiin SFX-virtalähteisiin verrattuna SFX-L-kokoiset virtalähteet ovat pidempiä, minkä seurauksena niihin mahtuu 120 mm:n tuuletin SFX-virtalähteistä usein löytyvien 80 tai 92 mm:n tuulettimien sijaan. SX1000 on 125 mm leveä, 63,5 mm korkea ja 130 mm syvä. Painoa virtalähteellä on 1,68 Kg.

Silverstonen uutuus tarjoaa 1000 watin tehon lisäksi 80 Plus Platinum sertifikaatin, täysin modulaarisen rakenteen, yhden 12 voltin linjan ja ± 3 prosentin jännitevaihtelun. Virtalähteen kuulalaakeroitu 120 mm:n tuuletin käynnistyy vasta rasituksen ylittäessä 200 watin tason.

Silverstone ei ole vielä ilmoittanut uutuusvirtalähteen hintaa, eikä sen tarkkaa myyntiintuloaikataulua, mutta oletettavasti virtalähde saapuu kauppoihin lähiaikoina. Hintaluokaltaan SX1000 sijoittunee todennäköisesti reilusti yli 200 euroon, sillä Hinta.fi-hintavertailupalvelun mukaan Silverstonen 800-watin SFX-L-virtalähteestä saa maksaa 205 euroa.

Lähde: Silverstone