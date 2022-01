Ajurit tuovat mukanaan virallisen tuen Monster Hunter Rise- ja God of War -peleille, joista jälkimmäiselle luvataan samalla parhaimmillaan 7 % aiempia ajureita parempaa suorituskykyä.

AMD on julkaissut ensimmäiset kuluvan vuoden uudet ajurit näytönohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 22.1.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien. Uudet ajurit eivät ole vielä ns. ”tämän vuoden ajureita” siinä mielessä, että niissä ei ole CES-messuilla esiteltyjä uusia ominaisuuksia mukana.

Radeon Software 22.1.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Monster Hunter Rise- ja God of War -peleille. Ajureiden kerrotaan parantavan suorituskykyä God of Warissa parhaimmillaan 7 % 4K-resoluutiolla Ultra-asetuksin Radeon RX 6700 XT-, RX 6800 XT- ja RX 6900 XT -näytönohjaimilla, kun verrokkina on aiemmat 21.12.1 -ajurit.

Tuttuun tapaan ajureissa korjataan myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi joidenkin useiden näyttöjen konfiguraatioiden aiheuttamat normaalia korkeammat muistikellotaajuudet, Halo Infinitessä zoomatessa mahdollisesti näkyvä grafiikan korruptoituminen sekä Fortnitessä tapahtuvat vilkkumiset DirectX 12 -rajapinnalla Radeon Boost -ominaisuutta käytettäessä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan Enhanced Syncin mahdollisesti aiheuttamat mustat ruudut, Radeon Performance Metricsin raportoimat todellisuutta korkeammat muistieklllotaajuudet sekä Borderlands 3:n normaalia pidemmät latausajat DirectX 12 -rajapinnalla kun Radeon Boost -ominaisuus on käytössä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä