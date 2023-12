Hawk Pointit perustuvat ilmeisesti täysin samoihin Phoenix-siruihin kuin 7040-sarja, mutta Ryzen AI -tekoälykiihdyttimen suorituskykyä on saatu kasvatettua jopa 60 %.

AMD piti eilen Advancing AI -tilaisuuden, jossa keskityttiin ennen kaikkea uusiin Instinct MI300 -sarjan piireihin. Mukaan mahtui kuitenkin myös kuluttajapuolelle uutta Ryzen 8040 -sarjan mobiilimallien muodossa.

Kuten AMD viime vuonna kertoi, on yhtiön kenties sekavalta monelle näyttävä numerointikäytäntö mobiilipiireissä avattavissa yksinkertaisella ”koodiavaimella”: Ensimmäinen viittaa vuoteen, toinen markkinasegmenttiin, kolmas prosessoriydinten arkkitehtuuriin, viimeinen erottelee samaan segmenttiin sijoittuvat mallit toisistaan ja lopulta kirjain tai kirjaimet kertoo TDP:n. Tulevan vuoden mallit tottelevat siis 8000-sarjan nimeä ja 8040-sarja edustaa Zen 4 -sukupolven ytimillä varustettuja prosessoreita.

Hawk Point -koodinimellisessä Ryzen 8040 -sarjassa ei ole varsinaisesti mitään uutta, vaan kyse on Phoenix-sirun uusista varianteista. Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa ovatko prosessorit kirjaimellisesti samoja siruja, vai uusia versioita pienin muutoksin, mutta erot siellä missä niitä on, ovat pieniä. Koska vain kahdesta mallista puuttuu NPU-tekoälykiihdytin ja GPU on selvästi muita heikompi Radeon 740M, voidaan kuitenkin olettaa lähes kaikkien mallien perustuvan järeämpään Phoenix-siruun tai sen uuteen johdannaiseen. Löydät mallien oleellisimmat yltä.

Vaikka pohjimmiltaan voidaan puhua tietokonevalmistajien vuosipäivityksiin tehdystä uudelleen nimeämisestä, on AMD onnistunut kasvattamaan NPU:n suorituskykyä teoreettisesti jopa 60 % 7040-sarjaan verrattuna. Käytännön suorituskykytesteissä Llama 2 -kielimallilla ja Vision Models -konenäkötestissä 10 TOPSista 16 TOPSiin kasvanut suorituskyky näkyi noin 40 % parempana tuloksena yhtiön omissa testeissä. Kilpailijan leiristä monisäikeisen suorituskyvyn, pelien ja sisällöntuotannon testeihin oli valikoitunut Core i9-13900H. AMD:n testien mukaan 8040-sarjan huippumalli peittoaa sen kaikilla säikeillä parhaimmillaan 10 %:n erolla, peleissä iGPU:t käytössä 80 %:n erolla ja sisällöntuotannossa max 40 %:n erolla.

Uudet Ryzen 8040 -sarjan prosessoreihin perustuvat kannettavat tulevat saataville ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

AMD kiusoitteli tapahtumassa vielä tulevalla Strix Point -sukupolvella, jonka toimitukset se aikoo aloittaa ensi vuoden aikana. Strix Point tulee hyödyntämään seuraavan sukupolven XDNA 2 -tekoälykiihdytintä, jonka luvataan yli kolminkertaistavan NPU-suorituskyvyn nykyiseen nähden. Strix Pointissa odotetaan lisäksi olevan käytössä uudet Zen 4 -prosessoriytimet ja RDNA ”3.5” -grafiikkaohjain.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit