AMD:n Zen 6 Epyc -valikoimaan kuuluu mm. 256 Zen 6c -ytimen malli teratavun L3:lla ja 3D-välimuistilla terästetty 96 Zen 6 -ytimen malli 1152 Mt:n L3-välimuistilla.

AMD on pitänyt odotetusti Advancing AI -tapahtumansa, jossa se lupaustensa mukaisesti julkaisi ensimmäiset Zen 6 -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit. Uuden sukupolven Epyc-prosessorit tunnetaan myös koodinimillään Venice, Venice-X ja Verano.

AMD:n Zen 6 -arkkitehtuuriin perustuvat Epyc 9006 -prosessorit perustuvat mallista riippuen joko Zen 6- tai Zen 6c -ytimiin. Zen 6 CCD-siruissa on käytössä 12 ydintä ja Zen 6c CCD-siruissa 32 ydintä per siru. Molemmat valmistetaan TSMC:n 2 nanometrin luokan valmistusprosessilla ja kussakin prosessorissa on prosessorisirujen rinnalla kaksi IO-sirua, pois lukien mahdollisesti Verano, jonka IO-puolesta ei ole vielä julkaistu kaikkia tietoja. Riippumatta prosessorista niiden IO-sirut tukevat parhaimmillaan 128 PCIe Gen 6 -linjaa.

Prosessoreita tullaan julkaisemaan kahdelle alustalle, SP7 (LGA 7536) ja SP8 (LGA 5572), mutta kanta ei takaa tällä kertaa yhteensopivuutta kaikille sille kannalle suunnitelluille prosessoreille, sillä SP8-kantaan tulee sopimaan sekä Venice- että Verano-prosessorit, jotka käyttävät erityyppisiä muisteja. SP7-kannalla käytössä on 16 DDR5-muistikanavaa (DDR5-8000 / MRDIMM-12800) ja SP8-kannalla 8 DDR5- (DDR5-8000 / MRDIMM-12800) tai 24 LPDDR5X-muistikanavaa (SOCAMM2).

SP7-kannalla Epyc 9006 -sarja skaalautuu Zen 6 -ytimillä 96 ja Zen 6c -ytimillä 256 ytimeen per prosessori. Suuret ydinmäärät tarkoittavat myös suuria L3-välimuisteja ja 256-ytimisessä Epyc 9996 -mallissa onkin jopa teratavu L3-välimuistia jaettuna ydinten kesken ilman 3D-välimuisteja. Venice-X:ssä on puolestaan käytössä Zen 6 -ytimet 3D-välimuistilla ja sen myötä jopa 1152 Mt L3-välimuistia.

SP8-kannalla Epyc 9006 -prosessoreissa on enimmillään 96 Zen 6- tai 128 Zen 6c -ydintä kun kyse on Venice-prosessoreista, mutta Verano eli Epyc 9006 LP -prosessoreissa maksimi ydinmäärä on 74 ydintä. PCIe-linjoja on käytössä

AMD julkaisi uusista Epyc 9006 -prosessoreista myös ensimmäiset omat suorituskykytestinsä. Yhtiön testauksen mukaan 256-ytiminen Epyc 9996 peittoaa tekoälyagenttitehtävissä testikategoriasta riippuen jopa 2,38-3,45-kertaista suorituskykyä verrattuna Intelin 128-ytimiseen Xeon 6980P -prosessoriin. Amazonin 192-ytimiseen Graviton5-prosessoriin verrattuna 9996:n luvataan puolestaan tarjoavan 1,77-2,98-kertaista suorituskykyä samoissa testeissä ja AMD:n omaan 192-ytimiseen Epyc 9965 -prosessoriin verrattuna uusi 9996 on yhtiön mukaan 18-71 % nopeampi.

Mukaan mahtui myös vertailu NVIDIAn Vera-prosessoriin. Yhtiön mukaan 256-ytiminen 9996 tarjoaisi noin 2,2-kertaista suorituskykyä verrattuna 88-ytimiseen Veraan, joskin 9996:lla on käytössään 600 watin TDP, kun Vera jää 450 wattiin. Ero riittää kuitenkin Veran peittoamiseen myös suorituskyky per watti -mittarilla. Per ydin vertailuun AMD on valinnut 96-ytimeen yltävän Zen 6 -version, joka on yhtiön mukaan 20 % nopeampi kuin Veran yksi ydin.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit