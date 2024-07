Snapdragon 4s Gen 2 -alusta pyrkii tuomaan 5G-taajuudet yhä useamman asiakkaan saataville edulliseen hintaan.

Qualcomm on päivittänyt edullisimman pään valikoimaansa uudella järjestelmäpiirillä. Yhtiön mukaan uusi Snapdragon 4s Gen 2 -alusta tuo 5G-taajuudet entistä useampien käyttäjien saataville.

Kuten io-techin tekniikkapodcastia seuraaville on tullut selväksi, uuden Snapdragon 4s Gen 2:n ’s’-merkinnälle on monta rakasta nimeä, joista yksikään ei ole kovin mairitteleva. Uutuus ei tee poikkeusta sääntöön, vaan on odotetusti SD4 Gen 2:ta edullisempi ja heikompi.

Järjestelmäpiirin sisällä sykkii kaksi Cortex-A78-ydintä 2 GHz:n kellotaajuudella sekä kuusi Cortex-A55-ydintä 1,8 GHz:n kellotaajuudella. SD4 Gen 2:ssa on vastaavat ytimet, mutta 200 MHz korkeammin kellotaajuuksin. Tiettävästi myös Adreno-grafiikkaohjaimen nopeudesta on nipistetty, mutta siitä ei ole saatavilla vielä tarkempia yksityiskohtia. Snapdragon 4s Gen 2 tukee maksimissaan LPDDR4X-4266-muisteja, kun SD4 Gen 2 tukee LPDDR5X-6400-muisteja.

Leikkaukset jatkuvat myös muissa osissa järjestelmäpiiriä. 1080p+-näyttöjä tuetaan maksimissaan 90 hertsin nopeudella, kun SD4 Gen 2 yltää 120 hertsiin ja vaikka molemmissa on kaksi 12-bittistä linjaa sisältävä ISP-kuvaprosessori, tukee Snapdragon 4s Gen 2 maksimissaan 84 megapikselin sensoreita 108 megapikselin sijasta. Zero Shutter Lag -ominaisuudella sentään tuettu maksimitarkkuus on pysynyt identtisenä 32 megapikselissä. Videokuvauksessakin tahti on pysynyt samana 1080p60:ssa, mutta tukea EIS-kuvanvakautukselle ei ole mukana.

Poikkeuksellisesti Qualcomm ei ole kertonut tällä kertaa edes 5G-modeemin nimeä, mutta se tukee maksimissaan 1 gigabitin latausnopeuksia, kun SD4 Gen 2 tuki 2,5 Gbps:n latausnopeuksia. Wi-Fi tuki on pysynyt ennallaan standardin 5-versiossa ja Bluetooth on tuettu 5.1-versiona aptX:n kera. USB-yhteydet onnistuvat 3.2 Gen 1 -tasolla ja pikalataus Quick Charge 4+:llä.

Ensimmäiset Snapdragon 4s Gen 2 -puhelimet ovat tiettävästi tulemassa Xiaomilta vielä kuluvan vuoden aikana.

Lähde: Qualcomm