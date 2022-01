AMD julkisti uusia Radeon RX 6000 -näytönohjaimia kannettaviin ja työpöydälle

Mukana on myös TSMC:n N6-prosessilla valmistettavaan uuteen Navi 24 -piiriin perustuva Radeon RX 6500 XT, jonka verottomaksi suositushinnaksi kerrotaan 199 dollaria.

AMD:n eilisessä 2022 Product Premiere CES-keynotessa julkaistiin Ryzen 6000 -sarjan lisäksi myös muun muassa uusia näytönohjaimia. Suurin osa uusista Radeon 6000 -sarjan näytönohjaimista on suunnattu kannettaviin, mutta myös työpöytäpuolelle saatiin uutta.

Ensimmäisenä AMD:n uudesta näytönohjaintarjonnasta on syytä nostaa esille Navi 24 -grafiikkapiiri. Muista RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvista piireistä poiketen yhtiön uusin GPU valmistetaan TSMC:n N6-prosessilla ja se on rakennettu yhteensä 5,4 miljardista transistorista. Uusi prosessi tarjoaa TSMC:n mukaan jopa 18 % parempaa transistoritiheyttä N7-prosessiin verrattuna. Navi 24:ssä on maksimissaan 16 Compute Unit -yksikköä eli 1024 stream-prosessoria. Aiemmista RDNA2-grafiikkapiireistä tuttuun tapaan kukin Compute Unit -yksikkö sisältää myös yhden Ray Accelerator -yksikön. Grafiikkapiirin 64-bittisen muistiväylän tukena on Infinity Cache -välimuistia 16 Mt.

Työpötäpuolella Navi 24 tullaan näkemään kahdessa näytönohjaimessa: jälleenmyyntimarkkinoille suunnatussa Radeon RX 6500 XT:ssä ja OEM-markkinoille suunnatussa RX 6400:ssa. RX 6500 XT:ssä on käytössä täysi grafiikkapiiri 16 CU:lla. 2610 MHz:n perus- ja 2815 MHz:n Boost-kellotaajuuksilla näytönohjaimen teoreettinen maksimisuorituskyky on FP32-tarkkuudella 5,3 TFLOPSia. 64-bittisen muistiohjaimen jatkeena on 4 Gt 18 Gbps:n GDDR6-muistia. Näytönohjaimen TDP-arvo on 107 wattia. Näytönohjaimen luvataan peittoavan NVIDIAn GeForce GTX 1650:n pelistä riippuen 24-59%:n erolla. Radeon RX 6500 XT saapuu myyntiin 19. tammikuuta 199 dollarin verottomaan suositushintaan, mutta nykytilanteessa todelliset hinnat tulevat luultavasti olemaan selvästi korkeammat.

RX 6400:ssa on käytössä 12 CU:ta, jotka toimivat 2039 MHz:n perus- ja 2321 MHz:n Boost-kellotaajuuksilla. GDDR6-muistien nopeus OEM-mallissa on hieman matalammat 16 Gbps, mutta sitä on edelleen yhtä paljon. Näytönohjaimen TDP-arvo on 53 wattia.

Kannettavat saavat AMD:lta enemmän rakkautta ainakin mallien määrässä mitattuna. Uudet mobiilinäytönohjaimet on jaettu kahteen sarjaan: täysin uuteen RX 6000S -sarjaan sekä uusiin RX 6000M -sarjan malleihin. Ne perustuvat kahta mallia lukuunottamatta vanhoihin tuttuihin Navi 22 ja Navi 23 -grafiikkapiireihin. Kaksi poikkeusta perustuvat puolestaan uuteen Navi 24 -grafiikkapiiriin.

Radeon RX 6000S -sarja on suunnattu ohuisiin, alle 20 mm paksuihin kannettaviin. Binnattujen piirien ja uusien virranhallintatekniikoiden siivittäminä RX 6000S -näytönohjaimet on suunnattu ainakin ulkopuolisin silmin NVIDIAn Max-Q-malleja vastaan. Löydät sarjan näytönohjainten tarkemmat tiedot uutisen aiemmasta taulukosta.

Radeon RX 6000M -sarjaan saatiin puolestaan kolme aiempaa suorituskykyisempää päivitysmallia sekä uudet Navi 24 -mallit. Uudet RX 6000M -näytönohjaimet tunnistaa 6×50-nimistä ja niiden suorituskykyparannusten takaa löytyy ennen kaikkea korkeampia kellotaajuuksia sekä nopeampia muisteja. Navi 24:ään perustuvat Radeon RX 6500M ja 6300M vastaavat konfiguraatioiltaan työpöytäversioita, mutta niiden kellotaajuudet ovat selvästi matalammat. Löydät myös 6000M-sarjan uudet mallit uutisen aiemmasta taulukosta.

Lähteet: AMD (1), (2), (3), AMD@YouTube